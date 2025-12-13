सातारा

Satara News: खांबावर चढताना विजेचा जोरदार धक्का; हंगामी वायरमन जागीच ठार

Electric Shock: खांबावर चढून घरगुती वीज जोडणी देताना विजेचा धक्का लागून महावितरणच्या हंगामी वायरमनचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेमुळे वीज कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
वाठार स्टेशन : घरगुती वापराची वीज जोडणी देण्‍यासाठी खांबावर चढलेल्या हंगामी वायरमनचा विजेचा धक्का लागून मृत्यू झाल्याची घटना आज खामकरवाडी (ता. कोरेगाव) येथे घडली. राहुल अशोक यादव (वय ४२, रा. पिंपोडे खुर्द, ता. कोरेगाव) असे मृत वायरमनचे नाव आहे.

