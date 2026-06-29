Satara News : कंत्राटी महिलांनाही आता २६ आठवडे प्रसूती रजा, उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

सातारा - कंत्राटी शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांच्या मातृत्व हक्कांना मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने दिला आहे. सातारा जिल्हा परिषदेत पाणीपुरवठा विभागात कंत्राटी कनिष्ठ अभियंता म्हणून कार्यरत असलेल्या वृषाली सुतार यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्यांनाही २६ आठवड्यांच्या प्रसूती रजेस पात्र असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा दिला. .न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव आणि न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठाने राज्य शासनाने कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्यांसाठी प्रसूती रजा ६० दिवसांपर्यंत मर्यादित ठेवणारे परिपत्रक असंवैधानिक ठरवत रद्द केले. न्यायालयाने स्पष्ट केले, की संसदेने मंजूर केलेल्या मातृत्व लाभ अधिनियम, १९६१ मधील तरतुदींवर कोणतेही शासकीय परिपत्रक किंवा प्रशासकीय आदेश वरचढ ठरू शकत नाहीत. महिलांच्या मातृत्वाचा सन्मान आणि रोजगारातील समान हक्कांचे संरक्षण करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले..राज्य शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने २८ फेब्रुवारी २०१७ मध्ये काढलेल्या परिपत्रकातील प्रसूती रजेच्या अटी जाचक, मनमानी व भेदभावपूर्ण असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या अटी संविधानातील कलम १४, १५, २१ आणि ३९ (अ) मधील तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या असल्याने त्या रद्द करण्यात आल्या..तळेकर ॲड. असोसिएट्सच्या माध्यमातून दाखल झालेल्या या याचिकेत ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. सतीश तळेकर यांनी युक्तिवाद केला. त्यांना ॲड. विशाखा पाटील यांनी सहकार्य केले. शासनाच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील बी. व्ही. सावंत व आर. पी. कदम यांनी बाजू मांडली. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्यांना मातृत्व हक्कांच्या संरक्षणाचा मोठा आधार मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.