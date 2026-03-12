सातारा

Satara Tourism Project: मुनावळे-वासोटा रोपवेवरून कोयना खोऱ्यात संभ्रमाचे मळभ; स्थानिकांच्या विरोधानंतर आता शासन काय निर्णय घेणार?

local Opposition to Ropeway project in Satara Koyna region: रोपवे प्रकल्पामुळे कोयना खोऱ्यातील पर्यटनाला नवा आयाम; स्थानिकांच्या रोजगारावर परिणामाची चिंता
Local Opposition Clouds Munavale–Vasota Ropeway Project in Koyna Region

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कास: राज्याच्या अर्थसंकल्पात कोयना जलाशय परिसराच्या पर्यटन विकासासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर झाल्याने या दुर्गम भागाच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. मात्र, वासोटा किल्ल्यावर प्रस्तावित रोपवे प्रकल्पामुळे स्थानिक बोट व्यवसायावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने विकासासोबतच संभ्रमाचे वातावरणही निर्माण झाले आहे.

Satara
district
Koyna Dam
Koyna Sanctuary
Tourism Plan
Tourism

