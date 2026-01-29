Ajit Pawar: सहकाराचा संवेदनशील शिल्पकार हरपला

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाची बातमी महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्रासाठी अत्यंत दुःखद आणि वेदनादायक ठरली. त्यांच्या जाण्याने केवळ एक अनुभवी नेता नव्हे, तर सहकाराला सामाजिक चळवळीचे स्वरूप देणारा संवेदनशील मार्गदर्शक काळाच्या पडद्याआड गेला आहे.- विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक.महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आणि राजकीय जीवनात अजित पवार यांचे स्थान अतिशय महत्त्वाचे होते. त्यांचा संपूर्ण प्रवास राज्याच्या सहकार चळवळीशी घट्टपणे जोडलेला होता. सहकारी साखर कारखाने, सहकारी बँकिंग, पतसंस्था, कृषीआधारित विविध कार्यकारी सहकारी संस्था या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी आपल्या कार्याची प्रभावी छाप उमटवली..पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत १९९१ मध्ये त्यांनी बाबालाल काकडे यांच्या विरोधात विजय मिळवून सहकार क्षेत्रात प्रवेश केला. त्यानंतर दीर्घकाळ त्यांनी या बँकेच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी समर्थपणे सांभाळली. २०२३ पर्यंत ते जिल्हा बँकेचे संचालक म्हणून कार्यरत होते. १९९८ ते २०११ या कालावधीत त्यांनी राज्य सहकारी बँकेचे संचालक म्हणून काम पाहिले. ११ डिसेंबर १९९८ ते १७ ऑक्टोबर १९९९ या कालावधीत त्यांनी राज्य सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदाची धुराही समर्थपणे पेलली. त्यांच्या कार्यकाळात जिल्हा बँकेचा व्यवसाय, शाखाविस्तार तसेच ग्रामीण भागातील पतपुरवठा यामध्ये लक्षणीय वाढ झाली..पुणे जिल्ह्यातील सहकारी साखर कारखान्यांशी त्यांचा निकटचा संबंध होता. साखर महासंघ, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट आणि शासनाच्या माध्यमातून अडचणीत असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना मदतीचा हात देण्याची भूमिका त्यांनी सातत्याने निभावली. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उसाची बिले वेळेवर मिळावीत, यासाठी कारखान्यांची उत्पादनक्षमता वाढवणे, आधुनिकीकरण करणे आणि आर्थिक स्थैर्य निर्माण करणे, यावर त्यांचा नेहमीच ठाम भर राहिला..आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ऊस उत्पादन वाढविण्यासाठी नुकतेच त्यांनी शासनाकडून ५०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करून घेतली होती. तसेच, राज्य सहकारी बँकांच्या माध्यमातून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत कमी व्याजदराची कर्ज योजना जाहीर केली होती. साखर कारखानदारांनी आर्थिक शिस्त पाळावी, याबाबत त्यांचा कटाक्ष असे. व्यवसाय आणि राजकारण यांची सरमिसळ न करण्याच्या भूमिकेवर ते कायम ठाम राहिले..कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी दूध संघ, तसेच विविध सहकारी संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी त्यांनी नेहमीच प्रोत्साहन दिले. सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात उद्योजकता वाढावी, शेतकरी व युवकांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. .‘सहकार ही केवळ आर्थिक रचना नसून ती एक सामाजिक चळवळ आहे,’ हा विचार त्यांच्या भाषणांतून आणि निर्णयांतून वारंवार व्यक्त होत होता. राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून सहकार मजबूत ठेवण्याची भूमिका त्यांनी कायम जपली आणि त्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. एकूणच राज्यातील सहकारी संस्थांची वाढ, ग्रामीण पतपुरवठा आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण यामध्ये अजित पवार यांचे योगदान अत्यंत मोलाचे आणि स्मरणीय राहील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.