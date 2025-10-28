सातारा : राज्यात आपलं सरकार आहे. मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी साताऱ्याला भरभरून दिले आहे. आगामी काळातही सातारा पालिकेला जास्तीतजास्त निधी मिळू शकेल. केवळ बिल काढण्यासाठी नगरसेवक नसावा. आपला सातारा, साताराच राहावा. त्याचे सिंगापूर करायची काही गरज नाही, आपला सातारा आहे तो चांगला करूया, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी स्पष्ट केले..Satara Accident: 'दुचाकी अपघातात दोघे जागीच ठार'; मलवडी- दहिवडी रस्त्यावरील घटना, दुचाकीवरील नियंत्रण सुटले अन्...जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रशासकीय बैठकीनंतर पत्रकारांनी श्री. भोसले यांना आगामी निवडणुकीबाबत विचारणा केली. त्यावर ते म्हणाले, ‘‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना वेळ आहे. मी यापूर्वीच सांगितले आहे, मी आणि खासदार उदयनराजे भोसले भाजपमध्ये आहोत. पक्ष स्तरावर जो निर्णय होईल त्यादृष्टीने वाटचाल असेल. भाजप जिल्हाध्यक्ष डॉ. अतुल भोसले यांच्याशीही चर्चा केली जाईल. योग्य वेळेला योग्य निर्णय घेतले जातील.’’.राज्यातून आम्ही निधी आणण्यासाठी प्रयत्न करत असतो. राज्यात आपलं सरकारने असल्याने निधी आला देखील आहे; परंतु निधी खर्च करताना नीटनेटके नियोजन झाले पाहिजे, अशी अपेक्षा श्री. भोसले यांनी व्यक्त केली..ते म्हणाले, ‘‘माझा वॉर्ड, माझी गल्ली आणि गटाराचे काम केवळ असे पाहणारे लोक नगरपालिकेत नसावेत. आज सरकार आपलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साताऱ्याला भरपूर निधी दिला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे साताऱ्याचे भूमिपुत्र आहेत, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पूर्वीपासूनच साताऱ्यावर लक्ष राहिले आहे. त्यामुळे आपल्याला चांगली संधी आहे. आपण घेण्याची मानसिकता बाळगणे गरजेचे आहे.’’.Satara News: 'लालपरी राजकारणाला, प्रवासी मात्र वेठीला'; मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमाला २०० गाड्या, जनता रस्त्यावरच...चांगल्या कामाची अपेक्षापालिका निवडणुकीच्या तारखा अद्याप जाहीर नाहीत. नगरसेवक असो अथवा नगराध्यक्षपद या पदांना न्याय देतील अशांना संधी द्यावी, असे माझे स्पष्ट मत आहे. इच्छुकांची संख्या जास्त असली, तरी शहरासाठी काम करणारा नगरसेवक हवा. निवडून आल्यावर पुढील पाच वर्षे त्याने चांगले काम करावे, अशी अपेक्षा असते, असे श्री. भोसले यांनी पालिका निवडणुकीत नगरविकास आघाडी नव्या चेहऱ्यांना संधी देणार का, या प्रश्नावर स्पष्ट केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.