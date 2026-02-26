Satara Politics: सातारा झेडपी अध्यक्षपदासाठी काऊंटडाऊन सुरू; शासनाकडून २० मार्चपर्यंत मुदत, सत्तेच्या कोंडीमुळे वाढली उत्सुकता!

सातारा : जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पंचायत समिती सभापती, उपसभापती निवडीच्या विशेष सभेसाठी राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने २० मार्च ही मुदत दिल्याने राजकीय हालचालींना वेग येणार आहे. सातारा जिल्हा परिषदेत स्पष्ट बहुमत कुठल्याच पक्षाकडे नसल्याने झेडपीची सत्ता राष्ट्रवादी, शिवसेना हे दोन पक्ष स्थापन करणार की महायुती म्हणून सत्तेत तीनही पक्ष सहभागी होणार याची उत्सुकता लागून राहिली आहे. .सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...राज्यातील १२ जिल्हा परिषद, पंचायत समितींच्या निवडणुकांचा निकाल लागून दोन आठवडे उलटले, तरी काही जिल्हा परिषदांच्या सत्ता समीकरणाचा घोळ अद्याप मिटलेला नाही. सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या निकालानंतर कुठल्याही पक्षाकडे बहुमत न आल्याने सत्तेचा तिढा वाढला आहे. निवडणुकीपूर्वी भाजपने शिवसेनेची फारकत घेत थेट विरोध केल्याने राजकीय रणांगण तापले होते. अशातच भाजपकडे बहुमताचा आकडा नसतानाही अध्यक्षपदावर दावा केल्याने शिवसेनेची नाराजी आणखीनच वाढली आहे. .या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात घडलेल्या घडामोडीने पडद्यामागील हालचाली वेगाने सुरू आहेत. राजकीय समीकरणे न जुळल्याने हा तिढा आणखीन किती दिवस सुरू राहणार हे निश्चित नव्हते. त्यातच भाजपला वगळून झेडपीत राष्ट्रवादी व शिवसेनेने सत्तेचा घरोबा करण्यासाठी दोन्ही पक्षांचे सदस्य अद्यापही अज्ञात स्थळी आहेत. मात्र, आता ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती, तसेच उपसभापतींच्या निवडीचा आदेश दिल्याने सदस्यांना लवकरच निवडींसाठी जिल्हा परिषदेत आणावे लागणार आहे..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.निवडी अधिवेशनानंतर होण्याची शक्यताजिल्हा परिषदेच्या सत्ता स्थापनेसाठी कुणालाच बहुमत न मिळाल्याने प्रमुख पक्षांची सत्तेची गणिते बिघडली. निकाल लागल्यानंतर भाजपने मवाळ भूमिका घेत शिवसेनेशी संधान साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, शिवसेनेने म्हणावी तेवढी किंमत न दिल्याने सत्तेचे घोंगडे भिजत राहिले. मुंबईत अधिवेशन सुरू असल्याने निर्णय घेणारी प्रमुख नेतेमंडळी तिकडे व्यस्त असल्याने अध्यक्षपदाच्या निवडी पाच मार्चपर्यंत लांबणीवरच पडण्याची शक्यता आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.