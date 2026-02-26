सातारा

Satara Politics: सातारा झेडपी अध्यक्षपदासाठी काऊंटडाऊन सुरू; शासनाकडून २० मार्चपर्यंत मुदत, सत्तेच्या कोंडीमुळे वाढली उत्सुकता!

Majority formula for Satara ZP President selection: सातारा झेडपी अध्यक्षपदासाठी राजकीय हालचालींना वेग, सत्तेच्या समीकरणात उलथापालथ
Political leaders and ZP members during a meeting amid the race for Satara Zilla Parishad President post.

सकाळ वृत्तसेवा
सातारा : जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पंचायत समिती सभापती, उपसभापती निवडीच्या विशेष सभेसाठी राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने २० मार्च ही मुदत दिल्याने राजकीय हालचालींना वेग येणार आहे. सातारा जिल्हा परिषदेत स्पष्ट बहुमत कुठल्याच पक्षाकडे नसल्याने झेडपीची सत्ता राष्ट्रवादी, शिवसेना हे दोन पक्ष स्थापन करणार की महायुती म्हणून सत्तेत तीनही पक्ष सहभागी होणार याची उत्सुकता लागून राहिली आहे.

