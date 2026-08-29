लोणंद - लोणंद- सातारा मार्गावरील सालपे घाटात अखेरच्या उतारावर आज सकाळी १०.३० वाजण्याच्या सुमारास दुचाकीला ट्रकने पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या अपघातात दुचाकीवरील दांपत्य जागीच ठार झाले..तानाजी खंडू खराडे (वय ५१) व त्यांची पत्नी रेखा तानाजी खराडे (वय ४९, रा. तडवळे, संमत कोरेगाव, ता. कोरेगाव, जि. सातारा) असे अपघातात ठार झालेल्या दांपत्याचे नाव आहे. लोणंद पोलिस ठाण्यातून मिळालेली अधिक माहिती अशी, तडवळे संमत कोरेगाव येथील तानाजी खंडू खराडे (वय ५१) व त्यांची पत्नी रेखा हे दोघे पती- पत्नी आज सकाळी दुचाकीवरून (एमएच ११ सीएफ ६८५४) लोणंदकडून सातारा बाजूकडे गावाकडे निघाले होते..ते सालपे घाटातून खाली उतरताना शेवटच्या उतारावर पाठीमागून येणाऱ्या मालट्रकची (एमएच १२ एसएक्स ६३७७) त्यांच्या दुचाकीला पाठीमागून जोरदार धडक बसली. त्यामध्ये हे दोघेही गंभीर जखमी होऊन जागीच ठार झाले. त्यांचा पुतण्या प्रमोद शिवाजी खराडे (वय ३४, रा. तडवळे संमत कोरेगाव) यांनी अज्ञात ट्रकचालकांविरुद्ध लोणंद पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..अज्ञात चालकाने त्याच्या ताब्यातील मालट्रक भरधाव वेगात, हयगयीने चालवून चुलते तानाजी खराडे यांच्या दुचाकीला पाठीमागून जोराची धडक दिल्याने दोघे जागीच ठार झाले, तसेच अपघाताची माहिती न देता व जखमींना उपचारास न नेता तो तेथून पळून गेल्याची फिर्याद दिली आहे. अपघाताची नोंद लोणंद पोलिस ठाण्यात झाली आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक शिवाजी जायपत्रे यांनी घटनास्थळी भेट दिली असून, पोलिस उपनिरीक्षक श्री. हेगडे अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.