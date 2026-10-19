Satara Crime: कुरिअर कंपनीतील कर्मचाऱ्यानेच दिली दागिन्यांची टीप; महामार्गावर १.५५ कोटींची लूट, १२ तासांत शिवथर, मालगावचे आठ जण जेरबंद

सातारा / भुईंज: पुणे- बंगळूर महामार्गावर पुण्याहून कोल्हापूरकडे जाणाऱ्या कुरिअर कंपनीच्या पिकअप मोटारीचा पाठलाग करून कवठे (ता. वाई) हद्दीत कोयत्याचा धाक दाखवत सोने- चांदीचे दागिने आणि चांदीच्या विटा लुटणाऱ्या आठ जणांच्या टोळीला स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने (एलसीबी) अवघ्या १२ तासांत जेरबंद केले आहे. त्यांच्याकडून एक कोटी ५५ लाख २७ हजार २५८ रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.गोपीनाथ तानाजी कदम, मंगेश एकनाथ जाधव, ऋतिक रमेश कदम, आदित्य हणमंत कदम, सोमनाथ प्रमोद गोडसे, निखिल दिलीप कदम आणि अक्षय शांताराम मोझर (सर्व रा. मालगाव, ता. सातारा) व निषीध शरद साबळे (रा. शिवथर, ता. सातारा) अशी अटक केलेल्या संशयितांची नावे आहेत.मार्क एक्स्प्रेस कुरिअर कोल्हापूर कंपनीची महिंद्रा बोलेरो पिकअप (एमएच ०९ एफएल ५४२३) पुण्याहून कोल्हापूरच्या दिशेने जात होती. या मोटारीचा आठ जणांनी तीन दुचाकींवरून खेड शिवापूर आणि कापूरहोळ येथून पाठलाग केला. कवठे गावच्या हद्दीत महामार्गावर दुचाकी आडवी मारून पिकअप थांबविण्यात आली. त्यानंतर चालकाला कोयत्याचा धाक दाखवून शिवीगाळ, दमदाटी आणि मारहाण करण्यात आली. पिकअपचा मागील दरवाजा उघडून त्यातील सोने-चांदीचे दागिने आणि चांदीच्या विटा असलेले पोते जबरदस्तीने घेऊन हे दरोडेखोर पसार झाले..या घटनेप्रकरणी भुईंज पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर, उपअधीक्षक सुनील साळुंखे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन गुन्हा तातडीने उघडकीस आणण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार स्थानिक गुन्हे शाखा, भुईंज पोलिस ठाणे, वाठार पोलिस ठाणे तसेच सातारा, कऱ्हाड शहरातील गुन्हे प्रकटीकरण पथकांनी तपास सुरू केला. सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक विश्लेषणाच्या मदतीने संशयितांचा शोध घेतला जात होता. पोलिसांच्या या प्रयत्नाला यश आले. त्यातून आठ जणांच्या टोळीला जेरबंद केले. त्यांच्याकडून चोरीस गेलेले सोने- चांदीचे दागिने आणि चांदीच्या विटा असा एकूण एक कोटी ५५ लाख २७ हजार २५८ रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे..वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली परिविक्षाधीन पोलिस उपअधीक्षक पूनम झगडे, एलसीबीचे निरीक्षक विश्वजित घोडके, भुईंजचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पृथ्वीराज ताटे, वाठारचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुशील भोसले, राजेश माळी, अभिजित यादव, रोहित फार्णे, उपनिरीक्षक परितोष दातीर, चंद्रकांत पुजारी, सूरज शिंदे आकाश मोरे यांच्यासह अतिष घाडगे, राजू मुलाणी, विजय कांबळे, संजय शिर्के, संतोष सपकाळ, शरद बेबले, लक्ष्मण जगधने, लैलश फडतरे, सचिन साळुंखे, प्रवीण फडतरे, हणमंत भोसले, नवनाथ कदम, राकेश खांडके, हसन तडवी, सनी आवटे, अजय जाधव, सुजित भोसले, अरुण पाटील, अविनाश चव्हाण, अमित माने, स्वप्नील कुंभार, ओंकार यादव, स्वप्नील शिंदे, किरण जगताप, मोहन पवार, विशाल पवार, रोहित निकम, पृथ्वीराज जाधव, महेश निर्मळ, स्वप्नील लोखंडे, इरफान मुलाणी, संकेत निकम, संजय जाधव, अमृत कर्पे, विजय निकम, आनंदा भोये, महेश जाधव, शकुंतला सणस आणि आदिका वीर, तसेच भुईंज पोलिस ठाण्याचे पोलिस नितीन जाधव, सोमनाथ बल्लाळ व सागर मोहिते यांनी या कारवाईत सहभाग घेतला..या गुन्ह्याचा अवघ्या १२ तासांत उलगडा करून मोठ्या किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत केल्याबद्दल अधीक्षक पिंगळे, अतिरिक्त अधीक्षक कडुकर, उपअधीक्षक विपुल पाटील आणि सुनील साळुंखे यांनी कारवाईतील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले.खेड शिवापूर टोलनाक्यापासून पाठलागऋतिक कदम आणि आदित्य कदम यांनी दुचाकीवरून खेड शिवापूर टोलनाक्यापासून पिकअपचा पाठलाग केला. कापूरहोळ येथून सोमनाथ गोडसे, मंगेश जाधव आणि निखिल कदम यांनी दुसऱ्या दुचाकीवरून, तर निषीध साबळे आणि अक्षय मोझर यांनी तिसऱ्या दुचाकीवरून पाठलाग केला. कवठे गावच्या हद्दीत सोमनाथ गोडसे, मंगेश जाधव आणि निखिल कदम यांनी पिकअपसमोर दुचाकी आडवी मारली. मंगेश जाधवने चालकाला कोयत्याचा धाक दाखवला, तर इतर संशयितांनी त्याला धमकावत मारहाण केली. त्यानंतर ऋतिक कदम व आदित्य कदम यांनी पिकअपचा मागील दरवाजा उघडून त्यातील मुद्देमाल लुटल्याचे तपासात समोर आले..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...कर्मचाऱ्यानेच दिली माहितीतपासादरम्यान एलसीबीचे निरीक्षक विश्वजित घोडके यांना गोपनीय बातमीदारामार्फत काही संशयितांच्या हालचालींबाबत माहिती मिळाली. त्यानुसार मालगाव (ता. सातारा) येथील संशयितांवर लक्ष केंद्रित करून त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीत कुरिअर कंपनीत काम करणाऱ्या गोपीनाथ कदम यानेच पिकअपच्या वाहतुकीची माहिती इतर संशयितांना दिल्याचे निष्पन्न झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. गोपीनाथ हा कऱ्हाड येथे कुरिअर कंपनीत कामाला असल्याने पिकअप पुण्याहून कोल्हापूरला कधी जाते आणि कोल्हापूरहून पुण्याला कधी येते, याची त्याला माहिती होती. १६ ऑक्टोबरला सकाळी पुण्याहून कोल्हापूरला जाणाऱ्या पिकअपमध्ये दागिने असल्याची माहिती त्याने मंगेश जाधव याला दिली. त्यानंतर आठ जणांनी दरोड्याचा कट रचला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.