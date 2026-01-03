Literary Conference Voices Anger Over Brutal Attack on Journalist Vinod Kulkarni

Literary Conference Voices Anger Over Brutal Attack on Journalist Vinod Kulkarni

सातारा

Satara News: सातारा साहित्य संमेलनात विनोद कुलकर्णींवरील भ्याड हल्ल्याचा निषेध; जिल्ह्यातील पत्रकार, साहित्य क्षेत्रात खळबळ!

freedom of press issues in Maharashtra: साहित्य संमेलनात हल्ल्याचा निषेध; पत्रकार संघटनांचा प्रशासनाला इशारा
सातारा : अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे कार्याध्यक्ष आणि पत्रकार संघटनेचे मार्गदर्शक विनोद कुलकर्णी यांच्यावर झालेल्या भ्याड हल्ल्याचा सातारा जिल्ह्यातील पत्रकार संघटनांच्या वतीने तीव्र शब्दांत जाहीर निषेध करण्यात आला आहे. "विचाराची लढाई ही विचारानेच लढली गेली पाहिजे, हिंसेचा मार्ग अवलंबणे हे भ्याडपणाचे लक्षण आहे," अशा भावना याप्रसंगी व्यक्त करण्यात आल्या.

