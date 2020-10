म्हसवडमध्ये शेळ्यामेंढ्यांच्या बाजारात तुफान गर्दी

म्हसवड (जि. सातारा) : कोरोना संकटामुळे सात महिन्यांनंतर बुधवारी येथील शेळ्यामेंढ्यांच्या आठवडा बाजार सुरू झाल्यामुळे शेतकरी व खरेदीदारांची मोठी गर्दी झाली. जिल्ह्यासह अन्य जिल्ह्यांतील व्यापाऱ्यांची गर्दी झाली होती. बुधवारी सकाळपासून बाजारात गावोगावचे शेतकरी व मेंढपाळ शेळ्या-मेंढ्या विक्रीसाठी घेऊन आल्यामुळे बाजारात जनावरांची आवक मोठ्या संख्येने झाली. शेळ्या, मेंढ्या, बोकड खरेदीसाठी कोकणपट्टीसह कोल्हापूर, सांगली, सातारा व सोलापूर जिल्ह्यांमधील खरेदीदारांची मोठी उपस्थिती होती. विशेषतः माण तालुक्‍यामधील शेळ्या, बोकड, मेंढ्या व बकऱ्यांच्या मटणास चव वेगळी असते. त्यामुळे गावोगावच्या व विशेषत: शहरी भागातील ग्राहकांची मोठी पसंतीही असते. कोकण, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर इत्यादी जिल्ह्यांमधील मटण विक्रेते आज बोकड, शेळ्या खरेदीसाठी बाजारात आले होते. कोरोनामुळे येथील जनावरांचा आठवडा बाजारच बंद राहिल्यामुळे मेष व शेळी पालन व्यवसायातील शेतकरी व शेतमजूर कुटुंबातील आर्थिक नाडीच बंद पडली होती. विजयादशमी व दीपावली सणापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लॉकडाउनमध्ये शिथिलता आणून शेळ्या, मेंढ्यासह जनावरांचा बाजार सुरू करण्यास परवानगी दिल्यामुळे शेतकरी बांधवास दिलासा मिळाला आहे. कऱ्हाड तालुक्‍यात आठशे एकरांवरील पिकांचे नुकसान; शेतकरी हवालदिल जनावरांचा आठवडी बाजार सुरू झाल्यामुळे स्थानिक पातळीवर बाजारात बोकडांची खरेदी करणे सोयीचे झाले. लॉकडाउनमुळे सुमारे 36 आठवडे बाजार भरले नाहीत. बोकड खेड्यापाड्यातून शोधून आणावे लागत होते.

-नूरमहंमद मुजावर, मटण विक्रेते, म्हसवड संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

