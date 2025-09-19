Karad News : सांस्कृतीक मंत्री आशीष शेलार यांनी आमदार गोपीचंद पडळकर यांना दिला कानमंत्र म्हणाले....

कऱ्हाड - संयम हाच राजकारणातील सुसंस्कृतपणाचा भाग आहे. संयमाशिवाय राजकारण करणे हे महाराष्ट्राला, देशाला अभिप्रेत नाही अशा शब्दात सांस्कृतीक मंत्री आशीष शेलार यांनी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी आमदार जयंत पाटील यांच्यावर खालच्या भाषेत केलेल्या टिकेवर आपली प्रतिक्रीया व्यक्त करुन राजकारणात संयम महत्वाचा असल्याचे अधोरेखीत केले. टिका केली, त्यावर मंत्री अशी शेलार म्हणाले..कोल्हापुर-सातारा दौऱ्यादरम्यान मंत्री श्री. शेलार यांनी कऱ्हाडचे (जि.सातारा) भाजपचे आमदार डॉ. अतुल भोसले यांच्या विश्रामगृहात मुक्काम केला होता. त्यादरम्यान त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. आमदार डॉ. अतुल भोसले यावेळी उपस्थित होते. कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी राज्यघटनेसाठी युवक रस्त्यावर उतरील असे वक्तव्य क्ले होते.त्यावर मंत्री शेलार म्हणाले, भारताची राज्यघटना शाबूत आहे. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या मार्गावर देश योग्य पद्धतीने पुढे चालला आहे. संविधानात दिलेल्या अधिकाराचा वापर भारतीय नागरिक करत आहेत. त्यांची कर्तव्येही ते पूर्ण करत आहेत..राहुल गांधींना जनतेने नाकारल्यानंतर ते वैफल्यग्रस्त मनस्थितीतून विधाने करत आहेत. भारताचा युवक संविधानातून ताकद घेऊन जगात वेगवेगळ्या ठिकाणी नेतृत्व करत आहे. जगातील युवक आज भारतात येत आहे. राहुल गांधी यांची व्यक्तव्ये म्हणजे उपरती झाल्यासारखी वाटत आहे.कॉंग्रेसच्या नेत्या वर्षा गायकवाड यांनी मतचोरी झाली नाही तर भाजपचा महापौर मुंबईमध्ये बसणार नाही, असे वक्तव्य केले. त्यावर मंत्री शेलार म्हणाले, मतचोरी झाली असेल तर वर्षा गायकवाड यांनी पहिला राजीनामा द्यावा. मग मतचोरीवर बोलावे..मतचोरी झाली तर त्या कशा काय निवडून आल्या? त्या निवडून आल्या तर मतदान बरोबर आणि भाजपचा उमेदवार निवडून आला तर मतचोरी. आपला तो बाब्या, दुसऱ्याचा तो कार्टे, असे बरोबर नाही. त्यामुळे पहिल्यांदा वर्षा गायकवाड यांनी राजीनामा देवून नंतर मतचोरीवर बोलावे.मंत्री छगन भुजबळ यांनी आंतरवाली सराटी येथे दगडफेक झाली त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या आमदारांचा हात आहे, असे व्यक्तव्य केले. त्यावर मंत्री शेलार यांनी मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे जी माहिती होती ती त्यांनी दिली. माहिती खरी असल्यास मुख्यमंत्री, पोलिस यंत्रणा योग्य तो निर्णय घेईल असे सांगीतले..मुंबईमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ब्रॅण्ड आहेत या प्रश्नावर मंत्री शेलार यांनी मुंबईत मुंबईकर ब्रँड आहे. मुंबईतील माणुस ब्रँड आहे. मुंबईचा ब्रँड हा मुंबईचा मराठी माणुसच आहे असे सांगीतले..जेष्ठतेचा सन्मान ठेवतो म्हणजे...शरद पवार ज्येष्ठ नेते आहे. त्यांच्यावर भाष्य करायला आवडत नाही. मात्र राज्यातील कटुतेच्या बाबतीत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला असेल तर त्यांनी स्वतःची स्टेटमेंट काढून पहावीत असे सांगुण मंत्री शेलार म्हणाले, ही पगडी चालेल, की ती पगडी चालेल, हे वक्तव्य त्यांचेच आहे..एखादा राजू शेट्टींसारखा शेतकऱ्यांचा नेतृत्व करणारा असेल तर त्याला धर्म-जातीवरून शेतीचे आता तुम्ही आम्हाला शिकवणार का, असे शेट्टीं यांच्याबदद्लचे वक्तव्यही त्यांचेच आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टिका करताना एका विशिष्ठ वर्गाचे वाक्य वापरून पेशवाई आली का, हे वक्तव्य त्यांचेच आहे. त्यामुळे त्यांनी आम्हाला राज्यातील कटुतेबाबत शिकवू नये. त्यांच्या ज्येष्ठतेचा आम्ही सन्मान ठेवतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.