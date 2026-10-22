Satara Crime: घरामागील शेतात महिलेचा मृतदेह; घरात पती गंभीर जखमी, दहिवडीतील घटनेने खळबळ

दहिवडी : मार्डी परिसरातील पवारवाडी शिवारात एका अज्ञात हल्लेखोराने केलेल्या भीषण हल्ल्यात ६५ वर्षीय वृद्ध महिलेचा खून झाल्याची, तर त्यांचे ७२ वर्षीय पती गंभीर जखमी झाल्याची घटना काल उघडकीस आली आहे. या हल्ल्यात साळूबाई मारुती पवार (वय ६५) यांचा जागीच मृत्यू झाला असून, त्यांचे पती मारुती शंकर पवार (वय ७२) हे मृत्यूशी झुंज देत आहेत. या घटनेमुळे परिसरात तीव्र संतापाचे वातावरण पसरले आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.पोलिसांकडून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, पवारवाडी शिवारातील घरामागील शेतात साळूबाई पवार यांचा मृतदेह संशयास्पद व रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला आढळून आला. त्यांच्या डोक्यावर आणि शरीरावर धारदार शस्त्राने निर्घृण वार करण्यात आले होते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रक्तस्राव होऊन त्यांचा जागीच मृत्यू झाला..त्यांचे पती मारुती पवार हे घरामध्ये गंभीर जखमी आणि रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या अवस्थेत आढळून आले. घरातील वृद्ध दांपत्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. ही दुर्दैवी घटना काल उघडकीस आल्यानंतर पोलिस पाटील अप्पासाहेब गायकवाड यांनी तत्परता दाखवत सहाय्यक पोलिस निरीक्षक भाऊसाहेब गोसावी यांना या घटनेची त्वरित माहिती दिली. .Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली आणि पंचनामा करून तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर, पोलिस उपअधीक्षक रणजित सावंत तसेच स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलिस निरीक्षक विश्वजित घोडके यांनी तातडीने घटनास्थळाला भेट देऊन पाहणी केली आणि तपासाबाबत स्थानिक पोलिसांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या. याप्रकरणी दहिवडी पोलिस ठाण्यात खुनाचा आणि खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.