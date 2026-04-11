Dahivadi Encroachment: दहिवडीच्या विकासाचा श्वास कोंडला; अतिक्रमणांमुळे रस्ता रुंदीकरणाला येतेय मर्यादा, राजकीय मंडळींची ‘नरोवा कुंजरोवा’ भूमिका!

-रूपेश कदम दहिवडी: दहिवडी शहरात झालेल्या अतिक्रमणांमुळे रस्ता रुंदीकरणाला मर्यादा आली असून, शहराच्या विकासाचा श्वास कोंडला आहे. अतिक्रमण काढायचे कुणी? याबाबत प्रशासनाचे विविध विभाग एकमेकांकडे टोलवाटोलवी करत आहेत, तर राजकीय मंडळींची 'नरोवा कुंजरोवा' भूमिका विकासाला बाधक ठरत आहे..माण तालुक्याच्या प्रशासकीय कारभाराचे केंद्र म्हणून दहिवडीची ओळख आहे. मात्र, असे असताना शहराची तसेच शहरातील बाजारपेठेची म्हणावी अशी प्रगती अद्याप झाली नाही. एकप्रकारे शहराचा विकासच खुंटला म्हणण्यास हरकत नाही. याला इथले राज्यकर्ते, प्रशासन, व्यापारी यांच्यासोबत बोकाळलेले अतिक्रमण सुद्धा कारणीभूत आहे. मतपेटीच्या लालसेपोटी या अतिक्रमणांकडे वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून सध्या सुरू असलेल्या विकासकामात ही अतिक्रमणे अडथळा ठरत आहेत..सध्या शहरात 'अमृत २.०' या तब्बल ५० कोटी रुपये पाणी योजनेचे काम प्रगतिपथावर आहे, तसेच शहरातून जाणाऱ्या अहिल्यानगर ते सांगली, दहिवडी ते कारखेल, दहिवडी ते गोंदवले या रस्त्यांची कामे वेगात सुरू आहेत. मात्र, या सर्व विकासकामांना अतिक्रमणांचा अडथळा येत आहे. ही अतिक्रमणे काढण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगरपंचायत प्रशासन तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे..मंत्री गोरे म्हणतात...काही दिवसांपूर्वी झालेल्या एका कार्यक्रमात ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी सुद्धा या अतिक्रमणांच्या अनुषंगाने वक्तव्य करत नाराजी व्यक्त केली होती. तात्पुरता फायदा न बघता भविष्याचा वेध घेऊन शहराचा विकास साधला पाहिजे, असेही ते म्हणाले होते.