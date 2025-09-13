Satara : बालकाने मध्यरात्री आजीच्या डोक्यात बॅट मारून केला खून; देवाने उजवा कौल दिल्याने झाला घात, अंधश्रद्धेमुळे घडला प्रकार

दहिवडी : माण तालुक्यातील मार्डी व राणंद हद्दीवरील वृद्धेच्या खुनाचा गुन्हा उघडकीस आणण्यात दहिवडी पोलिसांना यश आले आहे. स्वतःसह आई, बहीण व भावाला शारीरिक व मानसिक त्रास देत असल्याच्या कारणावरून नातवानेच आजीचा खून केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. याप्रकरणी विधी संघर्षग्रस्त बालक व त्याचा साथीदार यांना ताब्यात घेण्यात (Dahiwadi Killed Case) आले आहे..याबाबत दहिवडी पोलिसांनी (Dahiwadi Police) दिलेली माहिती अशी, बुधवारी (१० सप्टेंबर) संगीता खाशाबा कोळेकर (रा. धुळदेव, ता. माण) यांनी दहिवडी पोलिस ठाण्यात माहिती दिली. त्यानुसार त्यांचा भाऊ लालासाहेब मोटे याने फोन करून त्यांना सांगितले की, आई हिराबाई ही सकाळपासून घरी नाही. तिचा आपल्या घराच्या शेजारी राहणाऱ्या कुमाबाई शोध घेत आहेत; परंतु आई मिळून येत नाही. त्यामुळे तू घरी जाऊन खात्री कर. त्यामुळे फिर्यादी संगीता कोळेकर या त्यांचा मुलगा संतोष याच्यासह दुचाकीवरून मार्डी येथील रेवड्याचा आवड या ठिकाणी आल्या..त्यानंतर ते दोघे हिराबाईचा शोध घेत असताना राणंद गावाच्या हद्दीत असणाऱ्या हेळकर पठार येथे हिराबाई यांचा डोक्याला पाठीमागील बाजूस गंभीर जखम होऊन मृत्यू झाल्याचे दिसले. त्यामुळे ते दोघे घरी गेले असता हिराबाई यांच्या घरातील साहित्य देखील अस्ताव्यस्त पडलेले दिसले. त्यानंतर त्यांनी दहिवडी पोलिस ठाण्यात येऊन हिराबाई यांचा कोणीतरी अज्ञाताने, कशाच्या तरी कारणावरून, कशाने तरी डोक्यात मारून खून केला असल्याची तक्रार दिली..Pratik Shinde Car Accident : पुणे-सोलापूर महामार्गावर भीषण अपघात; रिल स्टार प्रतीक शिंदेची फॉर्च्युनर क्रेटाला धडकली, तीन गाड्यांचे लाखोंचे नुकसान.हा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर नंतर पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक वैशाली कडूकर, पोलिस उपअधीक्षक रणजित सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली दहिवडी पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे, पोलिस उपनिरीक्षक चांदणी मोटे, स्वाती धोंगडे, गुलाब दोलताडे, पारितोष दातीर, सहायक पोलिस फौजदार नंदकुमार खाडे व मोहन हांगे, पोलिस हवालदार श्रीनिवास सानप, तानाजी काळेल, मनोज जाधव, गणेश कापरे, हसन तडवी, अमृत कर्पे व नितीन धुमाळ, पोलिस नाईक नितीन लोखंडे, पोलिस कॉन्स्टेबल संतोष वीरकर, महेश सोनवलकर, नीलेश कुदळे, सुहास गाडे, गणेश खाडे, अजिनाथ नरबट व महेंद्र खाडे, पोलिस पाटील आप्पासाहेब गायकवाड (मार्डी), रेश्मा सावंत (राणंद) व धनाजी चोपडे (खुटबाव) यांनी संशयिताचा शोध घेण्यास सुरुवात केली..तपास सुरू असताना मृत हिराबाई यांचा नातू गुन्हा घडल्यापासून घरातून गायब असल्याचे लक्षात आल्याने श्री. दराडे यांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवून विधीसंघर्षग्रस्त बालकास ताब्यात घेऊन त्याच्याकडे चौकशी केली. चौकशी दरम्यान त्याने सांगितले, की त्याची आजी हिराबाई दाजीराम मोटे ही त्याला, तसेच त्याची आई भिवरा, भाऊ अनिकेत व बहीण प्राजक्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रास देत होती. त्यामुळे त्याने स्वतः व त्याचा साथीदार आनंदा दत्तात्रय तांदळे (रा. बिरोबा मंदिर बन, येडे निपाणी, ता. वाळवा, जि. सांगली) यांनी आपसांत खुनाचा कट रचला. कटात ठरल्याप्रमाणे नातवाने आजीच्या डोक्यात बॅटने जोरदार प्रहार करून आजीचा खून केला..उजव्या कौलाने केला घात...विधी संघर्ष ग्रस्त बालक हा गुन्हेगारी प्रवृत्तीकडे वळला होता. छोट्या- मोठ्या चोऱ्या करताना तो सापडला होता, तसेच तो आजीच्या त्रासाला वैतागला होता. संबंधित बालक व त्याच्या कुटुंबीयांचे येडे निपाणी येथील बिरोबा मंदिर येथे येणे- जाणे होते. आनंदा दत्तात्रय तांदळे हा तिथे देवर्षी म्हणून काम करतो. त्या बालकाने आनंदा तांदळेला मी आजीचा खून केला, तर पोलिस पकडणार नाहीत ना, असे विचारले. यावर आनंदाने देवाला कौल लावला. देवाने उजवा कौल दिल्याचे सांगून आनंदा तांदळेने त्या बालकास तुला पोलिस पकडणार नाहीत. फक्त तू एकट्याने खून करायचा असे सांगितले. त्यानुसार या बालकाने मध्यरात्रीच्या सुमारास आजीच्या डोक्यात बॅटने मारून आजीचा खून केला. त्यामुळे अंधश्रद्धेचा बळी ठरून नातवाने आजीचा खून केल्याची, तसेच उजव्या कौलाने घात केल्याची चर्चा सर्वत्र सुरू होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.