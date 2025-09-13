सातारा

Satara : बालकाने मध्यरात्री आजीच्या डोक्यात बॅट मारून केला खून; देवाने उजवा कौल दिल्याने झाला घात, अंधश्रद्धेमुळे घडला प्रकार

Dahiwadi Police Solve Shocking Killed Case in Maan Taluka : कौटुंबिक वादातून रक्तरंजित शेवट; दहिवडी पोलिसांनी उघडकीस आणला खून
Satara Crime

Satara Crime

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

दहिवडी : माण तालुक्यातील मार्डी व राणंद हद्दीवरील वृद्धेच्‍या खुनाचा गुन्हा उघडकीस आणण्यात दहिवडी पोलिसांना यश आले आहे. स्वतःसह आई, बहीण व भावाला शारीरिक व मानसिक त्रास देत असल्याच्या कारणावरून नातवानेच आजीचा खून केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. याप्रकरणी विधी संघर्षग्रस्त बालक व त्याचा साथीदार यांना ताब्यात घेण्यात (Dahiwadi Killed Case) आले आहे.

Loading content, please wait...
crime marathi news
Dahiwadi Police Station
Dahiwadi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com