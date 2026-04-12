Success Story: धरणाने घर हिरावले; पण जिद्दीने सर्वोच्च स्थानी नेले! भिवडीतील संतोष शेलार यांची प्रेरणादायी कहानी; बांधकाम विभागात सचिवपदी पदोन्नती

-राजेश सोळसकर सातारा : धरणामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या एका कुटुंबातील लहान मुलाने पाहिलेली हलाखी… घर, शेती पाण्यात गेल्यानंतरही न ढळलेली जिद्द… आणि त्या जिद्दीच्या बळावर गाठलेले राज्य प्रशासनातील सर्वोच्च तांत्रिक पद...ही कहाणी आहे भिवडी (ता. कोरेगाव) येथील संतोष गजानन शेलार यांची...धरणग्रस्त शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या शेलार यांनी प्रतिकूल परिस्थितीला कधीही शरण न जाता, शिक्षण आणि कष्ट यांच्या जोरावर आपले भविष्य घडवले. नुकतीच त्यांची सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या राष्ट्रीय महामार्ग विभागात सचिव पदावर पदोन्नती झाली असून, त्यांच्या या यशाने संपूर्ण सातारा जिल्ह्याचा अभिमान उंचावला आहे..संतोष शेलार यांची ही कथा केवळ एका व्यक्तीच्या यशाची नाही; ती प्रतिकूलतेवर मात करण्याची, शिक्षणाच्या सामर्थ्याची आणि समाजातील मदतीच्या भावनेची आहे. धरणाने घर हिरावले, पण जिद्दीने त्यांना राज्य प्रशासनाच्या सर्वोच्च स्तरावर नेले. ही त्यांची कहाणी अनेक तरुणांसाठी आशेचा किरण ठरणार आहे. शेलार यांचे वडील गजानन शेलार हे धरणग्रस्त शेतकरी आणि वारकरी. धरणामुळे कुटुंब विस्थापित झाले, संसार उद्ध्वस्त झाला. लहान वयातच संतोष यांनी कुटुंबाची झालेली वाताहात जवळून पाहिली. याच अनुभवाने त्यांच्या मनात एक ठाम निर्धार निर्माण झाला—"मोठे व्हायचे, काहीतरी करून दाखवायचे आणि कुटुंबाला पुन्हा उभे करायचे.".घरची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट असतानाही त्यांनी शिक्षणात सातत्य राखले. डिप्लोमा परीक्षेत राज्यात दुसरा क्रमांक, बी.ई. मध्ये पुणे विद्यापीठात दुसरा क्रमांक आणि एम.ई. (स्ट्रक्चर) मध्ये पुणे विद्यापीठात प्रथम क्रमांक मिळवत त्यांनी आपली गुणवत्ता सिद्ध केली. मात्र, हा प्रवास सोपा नव्हता. आर्थिक अडचणींमुळे त्यांनी एका टप्प्यावर शिक्षण सोडण्याचा विचार केला होता; पण त्यावेळी कर्मवीर भाऊराव पाटील अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्रा. के. एस. शेख, प्रा. व्ही. एस. चिरमुले आणि प्रा. एस. एम. गोपाल यांनी पुढाकार घेत त्यांच्या शिक्षणासाठी मदत उभी केली आणि हीच साथ त्यांच्या आयुष्यातील टर्निंग पॉइंट ठरली..पुढे शेलार यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस परीक्षेत संपूर्ण राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवत थेट कार्यकारी अभियंता पद मिळवले. २००२ मध्ये त्यांनी कार्यकारी अभियंता म्हणून कार्यारंभ केला. २०१५ मध्ये त्यांची अधीक्षक अभियंता पदावर पदोन्नती झाली. नांदेड व सोलापूर येथे काम करताना त्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी बजावली. त्यानंतर मुख्य अभियंता म्हणून राष्ट्रीय महामार्ग विभागाची जबाबदारी सांभाळताना त्यांनी अभ्यासू, प्रामाणिक आणि कार्यतत्पर अधिकारी म्हणून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली.