By

भिलार (सातारा) : गेली दोन दिवस झालेल्या वादळी वारे आणि पावसाने महाबळेश्वर (Mahabaleshwar) तालुक्‍यातील स्ट्रॉबेरी झाडे (Strawberry Trees) पूर्णपणे जमीनदोस्त झाली असून, शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. (Damage To Strawberry Trees In Mahabaleshwar Due To Cyclone Tauktae)

अलीकडच्या काळात स्ट्रॉबेरी शेती ही स्पर्धा, अवेळी बदलणारे हवामान, कोरोना, बाजारपेठ अशा एक ना अनेक कारणांनी आतबट्ट्यात येऊ लागली आहे. त्यामुळे याला पर्याय म्हणून स्ट्रॉबेरी उत्तम पर्याय असल्याने शेतकरी हे पीक घेऊ लागले आहेत. परंतु, या वेळी स्ट्रॉबेरी उत्पादनात पुढे राहणार असे वाटतानाच तौक्ते वादळाच्या (Cyclone Tauktae) प्रभावामुळे सुरू असलेल्या जोरदार वादळी वारे व मुसळधार पावसामुळे स्ट्रॉबेरी पीक जमीनदोस्त झाले आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागले आहे.

हेही वाचा: अमृता फडणवीसांच्या शायरीला रुपाली चाकणकरांचं 'तुफाँ तो इस शहर ने अक्सर झेला है'नं उत्तर

कासवंड (ता. महाबळेश्वर) येथील युवा शेतकरी श्रीकांत पवार यांनी स्ट्रॉबेरीची 20 गुंठे क्षेत्रात लागवड केली होती. परंतु, काही उत्पन्न घेतल्यावर मुख्य उत्पन्नाच्या वेळेसच वादळी वाऱ्याने पवार यांचे स्वप्न जमीनदोस्त केले आहे. त्यामुळे 40 ते 50 हजार रुपयांचे नुकसान होणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले. स्ट्रॉबेरीप्रमाणेच स्ट्रॉबेरीचा समावेश पीक विम्यात केल्यास असे नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना हातभार लागण्यास मदत होणार असल्याचे शेतकरी पवार यांनी सांगितले.

Damage To Strawberry Trees In Mahabaleshwar Due To Cyclone Tauktae