Satara Accident: कार- दुचाकीच्या धडकेत मुलीसह वडिलांचा मृत्यू; पाटण तालुक्यात भीषण अपघात, एक मुलगी गंभीर जखमी!

चाफळ : माजगावजवळ (ता. पाटण) चाफळ- उंब्रज रस्त्यावर कार व दुचाकीची आज दुपारी साडेतीनच्या सुमारास धडक होऊन मुलीसह वडिलांचा मृत्यू झाला. या अपघातात एक मुलगी गंभीर जखमी झाली आहे. .पोलिसांनी सांगितलेली माहिती अशी, की माजगाव येथील शेतकरी नितीन आत्माराम पाटील हे आज दुपारी आपल्या दोन मुलींना बरोबर घेऊन मोटारसायकलवरून उंब्रजला कामानिमित्त जात असताना गावठाणनजीक उंब्रजकडून भरधाव येणाऱ्या कारची समोरासमोर धडक झाली. .या अपघातात त्यांची लहान मुलगी शिवन्या पाटील (वय सहा) हिचा जागीच मृत्यू झाला. कृष्णा रुग्णालयात उपचारादरम्यान नितीन (वय ३७) यांचाही दुर्दैवी मृत्यू झाला. सोबत असणारी आवनी नितीन पाटील (वय ११) ही देखील गंभीर जखमी झाली आहे..दरम्यान, कारचालक वैभव निवास पाटील (रा. चाफळ) यास पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. याबाबतचा पुढील तपास मल्हारपेठ पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक हेमंतकुमार काटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली चाफळ दूरक्षेत्राचे पोलिस हवालदार राजेश सारुख, उपनिरीक्षक सुनीता शेळके, सचिन पाटील, अमोल पवार, सोनल नाईक हे करत आहेत.