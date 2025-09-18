Satara Crime: 'दहिवडीनजीक एकावर कोयत्याने जीवघेणा हल्ला'; जखमीवर उपचार सुरू, हल्लेखोर पोलिसांच्या ताब्यात

दहिवडी: दहिवडी- फलटण रस्त्यावर खताळवस्तीनजीक एकावर कोयत्याने जीवघेणा हल्ला झाल्याची घटना घडली आहे. हल्लेखोरांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, गंभीर जखमीवर सातारा येथे उपचार सुरू आहेत..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .याबाबतची प्रत्यक्षदर्शींकडून मिळालेली माहिती अशी, दहिवडी येथील यशवंत खांडे हे आपल्या ट्रॅक्टरमधून मका घेऊन घरी निघाले होते. त्यावेळी प्रसाद नितीन साखरे हा दुचाकीवरून तिथे आला. तिथे आल्यानंतर प्रसाद याने स्वतःच्या शर्टमध्ये लपवलेला कोयता बाहेर काढला आणि ट्रॅक्टरमध्ये बेसावध असलेल्या यशवंत खांडे यांच्यावर हल्ला चढवला. .यात खांडे यांच्या दोन्ही पायाला आणि डोक्याला गंभीर दुखापत झाली, तर यावेळी झालेल्या झटापटीत प्रसाद साखरे यालाही दुखापत झाली. त्यानंतर प्रसाद साखरे हा स्वतः दहिवडी पोलिस ठाण्यात दाखल झाला. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले आहे. प्रत्यक्षदर्शींनी पोलिसांना ही घटना कळवताच पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. .Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.ग्रामीण रुग्णालयाची रुग्णवाहिकाही तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाली. गंभीर जखमी अवस्थेत खांडे यांना उपचारार्थ दहिवडी येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यानंतर पुढील उपचारासाठी त्यांना सातारा येथे हलविण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.