Soldier Death:जवानाच्या चितेला अग्नी देण्यासाठी ८ तासांच बाळ अन् पत्नी स्ट्रेचवरून आली, सातारा हळहळला; मुलीचा चेहरा पाहण्याआदीच मृत्यूने गाठलं...

सातारा : येथील भिक्षेकरी गृहासमोर शुक्रवारी रात्री झालेल्या टेंपो आणि दुचाकीच्या अपघातात सीमा सुरक्षा दलात कार्यरत असणारे आरे-दरे (ता. सातारा) येथील जवान प्रमोद परशराम जाधव (वय ३२) यांचा मृत्यू झाला. ते सध्या लडाख येथे कार्यरत होते. पत्नीच्या प्रसूतीसाठी ते सुटीवर आले होते. त्यांच्या पार्थिवावर शनिवारी लष्करी इतमामात आरे-दरे येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. आरे-दरे (ता. सातारा) येथील प्रमोद जाधव हे सीमा सुरक्षा दलात कार्यरत होते. वर्षभरापूर्वीच त्यांचा विवाह झाला होता. पत्नीच्या प्रसूतीसाठी ते गावी सुटीवर आले होते. त्यांच्या पत्नीस प्रसूतीसाठी एका रुग्णालयात दाखलही करण्यात आले होते. त्यामुळे शुक्रवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास दुचाकीवरून ते साताऱ्याकडे येत होते..तेव्हा भिक्षेकरी गृहाजवळ त्यांच्या दुचाकीचा आणि समोरून आलेल्या टेंपोचा अपघात झाला. यामुळे ते फेकले गेले व पाठीमागून येणाऱ्या दुचाकीवर आपटले. या अपघातात प्रमोद जाधव हे गंभीर जखमी झाले. याची माहिती मिळाल्यानंतर शाहूपुरी पोलिसांनी घटनास्थळी येत जखमी प्रमोद जाधव यांना उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. याठिकाणी झालेल्या वैद्यकीय तपासणीअंती प्रमोद जाधव यांना मृत घोषित करण्यात आले..अपघाताची माहिती मिळाल्यानंतर आरे-दरे ग्रामस्थांनी जिल्हा रुग्णालयात गर्दी केली. शनिवारी दुपारी प्रमोद यांच्या पार्थिवावर लष्करी इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. अपघाताची प्राथमिक नोंद शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात झाली आहे.