Soldier Death:जवानाच्या चितेला अग्नी देण्यासाठी ८ तासांच बाळ अन् पत्नी स्ट्रेचवरून आली, सातारा हळहळला; मुलीचा चेहरा पाहण्याआदीच मृत्यूने गाठलं...

Wife and newborn Arrive on Stretcher for Jawan funeral: जवानाच्या अपघाताने सातारा शोकमग्न; पत्नी व नवजात बाळाच्या उपस्थितीत लष्करी इतमामात अंत्यसंस्कार
Cradle Meets Cremation: Newborn Brought After 8 Hours for Jawan’s Last Rites in Satara

Cradle Meets Cremation: Newborn Brought After 8 Hours for Jawan’s Last Rites in Satara

सातारा : येथील भिक्षेकरी गृहासमोर शुक्रवारी रात्री झालेल्‍या टेंपो आणि दुचाकीच्‍या अपघातात सीमा सुरक्षा दलात कार्यरत असणारे आरे-दरे (ता. सातारा) येथील जवान प्रमोद परशराम जाधव (वय ३२) यांचा मृत्‍यू झाला. ते सध्‍या लडाख येथे कार्यरत होते. पत्‍नीच्‍या प्रसूतीसाठी ते सुटीवर आले होते. त्‍यांच्‍या पार्थिवावर शनिवारी लष्‍करी इतमामात आरे-दरे येथे अंत्‍यसंस्‍कार करण्‍यात आले.

