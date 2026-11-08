Malharpeth News : ११ हजार व्होल्टच्या विद्युत वाहिनीचा धक्का; नहिंबे-चिरंबेत युवकाचा जागीच मृत्यू

मल्हारपेठ : विहेनजीक नहिंबे-चिरंबे (ता. पाटण) येथे शेवग्याच्या झाडावर शेंगा काढण्यासाठी चढलेल्या युवकाचा ११ हजार व्होल्ट क्षमतेच्या विद्युत वाहिनीचा जोरदार शॉक लागून जागीच मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली. दीपक मारुती साळुंखे (वय २८, रा. नहिंबे-चिरंबे) असे मृत युवकाचे नाव आहे..पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नहिंबे-चिरंबे येथील दीपक मारुती साळुंखे हा युवक जोतिबा मंदिर परिसरातील पाटील यांच्या शेतात असलेल्या शेवग्याच्या झाडावर शेंगा काढण्यासाठी आज दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास चढला होता. झाडावर अंदाजे दहा फूट उंचीवर गेल्यानंतर त्याला तेथून जाणाऱ्या ११ हजार व्होल्ट क्षमतेच्या विद्युत वाहिनीचा जोरदार शॉक लागला. या विद्युत धक्क्यामुळे दीपक याचा जागीच मृत्यू झाला. .पुढील कार्यवाहीसाठी मृतदेह पाटण येथील ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला आहे. दरम्यान, रात्री उशिरापर्यंत मल्हारपेठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. या प्रकरणाचा पुढील तपास मल्हारपेठ पोलिस ठाण्याचे हवालदार सचिन पाटील व पृथ्वीराज पाटील करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.