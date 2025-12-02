सातारा

Satara Politics: देगाव एमआयडीसी आमदार शशिकांत शिंदेंमुळेच गेली : मंत्री शिवेंद्रराजेंचा घणाघात; नेमकं काय म्हणाले?

Shivendrasinhraje statement: देगाव एमआयडीसी प्रकल्प गेल्याबाबत मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी आमदार शशिकांत शिंदेंवर थेट आरोपांचा बाण सोडला. “देगाव एमआयडीसी इथून जाण्याला शिंदेच जबाबदार आहेत. त्यांच्या दुर्लक्षामुळे जिल्ह्याचा मोठा विकास प्रकल्प हातातून गेला,” असे शिवेंद्रसिंहराजेंनी एका सभेत सांगितले.
Shivendrasinhraje attacking MLA Shashikant Shinde over the Degav MIDC issue during a public address.

सातारा : बाहेरच्‍यांनी साताऱ्यात येऊन आपल्‍याला तत्त्‍वज्ञान शिकवायचे काम नाही. महाविकास आघाडीचे आमदार शशिकांत शिंदे, सुवर्णादेवी पाटील यांना मला एक प्रश्‍‍न विचारायचा आहे. देगावची एमआयडीसी कोणी घालवली. ती गेली तर भाजपने ८४ एकरांत आयटी पार्क आणला. देगावला मिळालेली एमआयडीसी याच शशिकांत शिंदे यांनी विधानसभेत विचारलेल्‍या एका प्रश्‍‍नामुळे काढून घेण्‍यात आली. हे सातारकरांनी लक्षात ठेवावे, असे आवाहन सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी येथे केले.

