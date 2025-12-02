Satara Politics: देगाव एमआयडीसी आमदार शशिकांत शिंदेंमुळेच गेली : मंत्री शिवेंद्रराजेंचा घणाघात; नेमकं काय म्हणाले?

सातारा : बाहेरच्यांनी साताऱ्यात येऊन आपल्याला तत्त्वज्ञान शिकवायचे काम नाही. महाविकास आघाडीचे आमदार शशिकांत शिंदे, सुवर्णादेवी पाटील यांना मला एक प्रश्न विचारायचा आहे. देगावची एमआयडीसी कोणी घालवली. ती गेली तर भाजपने ८४ एकरांत आयटी पार्क आणला. देगावला मिळालेली एमआयडीसी याच शशिकांत शिंदे यांनी विधानसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नामुळे काढून घेण्यात आली. हे सातारकरांनी लक्षात ठेवावे, असे आवाहन सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी येथे केले..माेठी बातमी ! 'शहाजी पाटील यांच्या कार्यालयासह चार ठिकाणी धाडी'; सांगोल्यात उडाली खळबळ; रात्री उशिरापर्यंत तपासणी.सातारा पालिकेच्या भाजपचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार अमोल मोहिते यांच्यासह नगरसेवकपदाच्या ५० उमेदवारांच्या प्रचारार्थ सोमवारी (ता. १) सकाळी आयोजित पदयात्रेत ते बोलत होते. गांधी मैदान येथून हजारो समर्थकांसह सुरू झालेल्या पदयात्रेची सांगता पोवईनाका येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून झाली. यानंतर झालेल्या छोटेखानी सभेत ते बोलत होते..शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले, ‘‘साताऱ्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी पालिका भाजपच्या विचारांची असली पाहिजे. याठिकाणाहून आपण उदयनराजेंच्या माध्यमातू्न भाजपचा पहिला खासदार संसदेत पाठवला. त्यानंतर मला लोकांनी निवडून दिले. सातारकरांनी भाजपवर विश्वास दाखवल्याने मला मंत्री म्हणून काम करण्याची संधी देण्यात आली. साताऱ्याशी निगडित सर्वच प्रकल्पांसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात येत आहे. त्यामुळे साताऱ्याच्या विकासासाठी पालिका देखील भाजपच्याच विचारांची असली पाहिजे. यासाठी येथील सर्वच उमेदवारांना मोठ्या मतांनी विजयी करा. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना देगाव एमआयडीसीचा प्रश्न उपस्थित करत आमदार शशिकांत शिंदे यांनी तिचा कार्यक्रम केला. आता तेच रोजगार आणि इतर बाबींवर चर्चा करत आहेत. माझ्या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनी अगोदर द्यावे, मग आमच्यावर बोलावे.’’शहरातील सर्व कामे मार्गी लागली असून, इतर कामे सुद्धा देखील आगामी कामात मार्गी लागतील, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले..दरम्यान, सर्व उमेदवारांच्या प्रचारानिमित्त गांधी मैदान ते पोवई नाका अशी पदयात्रा मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, प्रिया शिंदे यांच्या उपस्थितीत काढण्यात आली. गोलबाग येथे प्रतापसिंह महाराज (थोरले) यांच्या पुतळ्यास शिवेंद्रसिंहराजेंनी अभिवादन केल्यानंतर पदयात्रेस प्रारंभ झाला. पोवई नाका येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास शिवेंद्रसिंहराजेंसह माजी आमदार दिलीप येळगावकर, प्रिया शिंदे, अमोल मोहिते आदींनी अभिवादन केले..संतापजनक घटना ! 'मंगळवेढ्यात बहिणींसमोर अश्लील कृत्य'; चौघांविरुद्ध गुन्हा, दाेघीजण घराच्या मागे गेल्या अन्...उदयनराजेंची अनुपस्थितीसर्वच उमेदवारांच्या प्रचारासाठी खासदार उदयनराजे हे देखील उपस्थित राहणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, सकाळी गांधी मैदान येथून सुरू झालेल्या पदयात्रेत किंवा पोवईनाका येथील सांगता समारंभास ते अनुपस्थित होते. त्यांच्या अनुपस्थितेमागील नेमके कारण कोणाकडूनही समजू शकले नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.