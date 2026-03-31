सातारा : गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या देगाव-निगडी येथील नवीन औद्योगिक वसाहतीचा प्रश्न आता मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. या भागातील सुमारे १०० ते १५० एकर जमीन देण्यास काही शेतकरी सकारात्मक आहेत. त्यामुळे नवीन औद्योगिक वसाहतीचा जागा उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. यातून साताऱ्याच्या औद्योगिक विस्ताराला गती मिळणार आहे.शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचा पुढाकारया प्रकल्पासाठी सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विशेष पुढाकार घेतला आहे. साताऱ्यातील वाढती उद्योजकांची संख्या आणि जमिनीची कमतरता लक्षात घेता नवीन वसाहतीची गरज त्यांनी शासनस्तरावर मांडली होती. त्यांच्या मध्यस्थीमुळे आणि स्थानिक शेतकऱ्यांशी केलेल्या चर्चेमुळे अनेक शेतकरी आता या प्रकल्पासाठी सकारात्मक झाले आहेत. स्वतःच्या जमिनी उद्योगासाठी देण्याची तयारी शेतकऱ्यांनी दर्शवली आहे. आता यातून उपलब्ध होणारी १०० ते १५० एकर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे व जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू केले आहेत.उद्योग विस्ताराला मिळणार बळसाताऱ्यातील अतिरिक्त एमआयडीसी आता पूर्णपणे भरली असून, नवीन उद्योगांना किंवा अस्तित्वातील उद्योगांच्या विस्तारासाठी जागा उपलब्ध नव्हती. देगाव-निगडी येथील ही प्रस्तावित वसाहत शहराच्या जवळ असल्याने वाहतुकीच्या दृष्टीने सोयीची ठरणार आहे. यातून हजारो तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि साताऱ्याच्या आर्थिक शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला जाईल.'मास'कडून पाठपुरावामॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ सातारा (मास) या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नुकतीच जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन या संदर्भातील सविस्तर अहवाल सादर केला. शेतकऱ्यांची संमती आणि जागेची उपलब्धता याबाबतची माहिती मिळाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने पावले उचलली आहेत. त्यांनी एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना या जागेवर कायदेशीर कार्यवाही सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या असल्याचे 'मास'चे माजी अध्यक्ष राजेंद्र मोहिते यांनी सांगितले.दृष्टिक्षेपात...प्रस्तावित क्षेत्र : प्रत्यक्ष आराखडा १००० एकरकाही स्थानिक शेतकऱ्यांचा सकारात्मक प्रतिसादशंभर ते दीडशे एकर जमीन देण्याची तयारीएमआयडीसीच्या 'आरओं'ना कार्यवाहीचे आदेशलघु आणि मोठ्या उद्योगांच्या विस्तारासाठी हक्काची जागा