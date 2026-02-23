सातारा

Pune Bengaluru Highway: पुणे- बंगळूर महामार्गाच्या रखडलेल्या कामामुळे धोका; आनेवाडी टोल नाक्याजवळची स्थिती; अपघातांची मालिका, वाहनचालक त्रस्त!

Dangerous conditions near Anewadi toll plaza on NH 48: रखडलेल्या महामार्गाच्या कामामुळे वाहनचालक त्रस्त; अपघातांची मालिका वाढली
Commuters Demand Urgent Action as Accidents Mount on Pune–Bengaluru Route

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आनेवाडी : पुणे- बंगळूर महामार्गावरील रस्ता नव्याने डांबरीकरणासाठी काही दिवसांपूर्वी उखडण्यात आला आहे. मात्र, कामाला विलंब होत असल्याने या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः दुचाकीस्वारांना खड्डे, सैल खडी व धुळीमुळे जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे.

Satara
accident
district
Traffic
accident case
Asian highway
traffic congestion solutions

