Ajit Pawar : फुटलेली फरशी अजितदादांना गॉगलमधून दिसताच अधिकाऱ्यांना सगळ्यांसमोरच घेतलं फैलावर, नेमका काय आहे प्रकार?

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा साताऱ्यात अचानक दौरापोर्चमधील फुटलेल्या फरशांबाबत अधिकाऱ्यांना घेतले फैलावरमागील सूचनांकडे दुर्लक्ष झाल्याने नाराजी व्यक्त.सातारा : उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy CM Ajit Pawar) हे आज सकाळी अचानक अल्प वेळ सातारा शासकीय विश्रामगृहात आले होते. या वेळी नवीन विश्रामगृहाच्या पोर्चमधील फरशांना तडे गेल्याचे पाहून त्यांनी अधिकाऱ्यांना या फरशा का बदलल्या नाहीत, अशी विचारणा करत फैलावर घेतले. मागील वेळी ते दौऱ्यावर आले असताना त्यांनी या फुटलेल्या फरशा बदला असे सांगितले होते. मात्र, अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यावर त्यांनी आतातरी या फरशा बदला असा सल्ला दिला..उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी स्वागत केले. या वेळी पोलिस अधीक्षक तुषार जोशी, तसेच बांधकाम विभागासह इतर विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. गाडीतून उतरल्यावर त्यांचे लक्ष पोर्च खालच्या फुटलेल्या फरशा बदलल्या नसल्याचे लक्षात आले. परत जाताना ते पोर्च खाली थांबले. त्यांनी फुटलेल्या फरशांबाबत अधिकाऱ्यांना विचारणा केली..मशिदीच्या भिंती जमीनदोस्त! Allahabad High Court चा महत्त्वाचा आदेश; मशीद पाडण्याच्या प्रकरणात मुस्लिम पक्षाला मोठा धक्का.त्यावर अधिकाऱ्यांच्या उत्तरामुळे दादांचा पारा चढला. कोट्यवधी रुपये बांधकामासाठी खर्च करूनही असे निकृष्ट दर्जाचे काम होत असल्याने त्यांनी अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. मागील वेळी श्री. पवार विश्रामगृहात आले होते, त्या वेळी त्यांनी बांधकामच्या अधिकाऱ्यांना या फुटलेल्या फरशा बदला असे सांगितले होते..मात्र, याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे त्यांच्या आजच्या परिस्थितीवरून लक्षात आले. त्यामुळे त्यांनी अधिकाऱ्यांचे कान धरत आतातरी या फुटलेल्या फरशा बदला असा सल्ला दिला. याबाबतचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यामुळे चर्चेला उधाण आले होते. त्यानंतर श्री. पवार जरंडेश्वर कारखान्याकडे रवाना झाले..FAQsप्र.१: अजित पवार साताऱ्यात कुठे आले होते?उत्तर : ते साताऱ्यातील शासकीय विश्रामगृहात आले होते.प्र.२: त्यांनी कोणत्या बाबतीत अधिकाऱ्यांना विचारणा केली?उत्तर : विश्रामगृहाच्या पोर्चमधील फुटलेल्या फरशांबाबत.प्र.३: या वेळी कोण उपस्थित होते?उत्तर : जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, पोलिस अधीक्षक तुषार जोशी आणि बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.