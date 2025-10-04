सातारा

Ajit Pawar : फुटलेली फरशी अजितदादांना गॉगलमधून दिसताच अधिकाऱ्यांना सगळ्यांसमोरच घेतलं फैलावर, नेमका काय आहे प्रकार?

Ajit Pawar’s Sudden Visit to Satara Government Guest House : साताऱ्यातील शासकीय विश्रामगृहाच्या पोर्चमधील फुटलेल्या फरशांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले.
Ajit Pawar

Ajit Pawar

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on
Summary

  1. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा साताऱ्यात अचानक दौरा

  2. पोर्चमधील फुटलेल्या फरशांबाबत अधिकाऱ्यांना घेतले फैलावर

  3. मागील सूचनांकडे दुर्लक्ष झाल्याने नाराजी व्यक्त

सातारा : उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy CM Ajit Pawar) हे आज सकाळी अचानक अल्प वेळ सातारा शासकीय विश्रामगृहात आले होते. या वेळी नवीन विश्रामगृहाच्या पोर्चमधील फरशांना तडे गेल्याचे पाहून त्यांनी अधिकाऱ्यांना या फरशा का बदलल्या नाहीत, अशी विचारणा करत फैलावर घेतले. मागील वेळी ते दौऱ्यावर आले असताना त्यांनी या फुटलेल्या फरशा बदला असे सांगितले होते. मात्र, अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यावर त्यांनी आतातरी या फरशा बदला असा सल्ला दिला.

Loading content, please wait...
Satara
Ajit Pawar
NCP
satara police

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com