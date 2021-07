नैसर्गिक आपत्तीवर अभ्यास करणं गरजेचं : देवेंद्र फडणवीस

कऱ्हाड (सातारा) : पूर, भूस्खलन (Patan Taluka Landslide), भूकंपासहित वेगवेगळ्या आपत्तींचे संशोधन करून त्याचे अहवाल दिले जातात. अनेक तज्ज्ञ मंडळींकडून त्यांचा अभ्यास केला जातो. त्या संशोधनाचे अहवाल पाहून बाजूला ठेवले जातात. मात्र, त्या अहवालांची गांभीर्याने अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. त्यासंदर्भात अंमलबजावणी मंत्रालय अशा नवीन मंत्रालयाची स्थापना करण्याची गरज आहे, असे मत विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस (Leader of Opposition Devendra Fadnavis) यांनी व्यक्त केले. श्री. फडणवीस पाटण दौऱ्यावरून परतले. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. (Devendra Fadnavis Expressed The View That It Is Necessary To Study Natural Disasters bam92)

ते म्हणाले, ‘‘अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक आपत्तीसह (Natural disasters) घटना घडत आहे. त्याचा अभ्यास करण्याचे काम मोठ्या प्रमाणावर सुरू असते. काहीवेळी सरकार त्याबाबत अभ्यास गट नेमते. त्यांच्याकडून येणाऱ्या अहवालाकडे मात्र, गांभीर्याने पाहिले जात नाही. तेथे चूक होते. १९७६ नंतर २००५ ला पूर आल्यानंतर निष्कर्ष शोधायला लागलो. त्यातून काही साध्य झाले नाही. २००५ नंतर २०१९ मध्ये पूर आला. त्या वेळी पुन्हा आम्हाला त्याची आठवण झाली. त्याच दरम्यान अनेक अभ्यासकही त्याचा अभ्यास करतात. त्यांचे अहवाल प्राप्त होत असतात. मात्र, त्याकडे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे अशा अहवालांची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय असावे, यासाठी प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे.’’

निधी वळवण्याबाबत चौकशी करणार

पुरापासून संरक्षण व्हावे, यासाठी कऱ्हाडला संरक्षक भिंत व्हावी, यासाठी निधी मंजूर झाला होता. तो निधी वळविण्यात आला आहे, की कसे याची माहिती घेऊन त्या प्रकाराची चौकशी करण्यास भाग पाडू, असे श्री. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, ‘‘निधी वळविण्याचे प्रकरण काय आहे, त्यात कोण सामील आहे, याची माहिती नाही. त्याची माहिती घेऊन त्याची चौकशी करण्यास भाग पाडू.’’

