Phaltan: मृत लाडक्या बहिणीला न्याय दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, विरोधकांनी कोणत्याही गोष्टीवर राजकारण करू नये : देवेंद्र फडणवीस

मनोज पवारफलटण : फलटणला ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा आहे.प्रत्येक गोष्टीत राजकारण करणे निंदनीय आहे.काही लोकांना मेलेल्या माणसाच्या मडयावरील लोणी खाण्याची सवय असते..त्या लोकांना माझे सांगणे आहे,कोणत्याही गोष्टीमध्ये राजकारण करू नका.फलटण येथे आत्महत्या केलेल्या लहान बहिणीला न्याय मिळवून दिल्याशिवाय मी स्वस्थ बसणार नाही असे निर्देशित करून मी फलटणमध्ये येवू नये यासाठी खुप प्रयत्न करण्यात आले,या आत्महत्या प्रकरणात स्थानिक नेत्यांबद्दल माझ्या मनामध्ये काही शंका असती तर मी कार्यक्रमाला आलोच नसतो असे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना सुनावले..फलटण तालुक्यातील विविध विकास कामांच्या भुमिपूजन आणि उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संपदा मुंडे यांच्या आत्महत्या प्रकरणी भाष्य करताना ते पुढे म्हणाले, मी फलटणमध्ये येवू नये यासाठी खुप प्रयत्न करण्यात आले..काही लोकांना " मेलेल्या माणसाच्या मडयावरील लोणी खाण्याची सवय असते " त्या लोकांना माझे सांगणे आहे, कोणत्याही गोष्टीमध्ये राजकारण करु नका.या आत्महत्या प्रकरणात रणजितसिंह नाईक निंबाळकर आणि आमदार सचिन पाटील यांना ओढण्याचा प्रयत्न होत आहे..CM Devendra Fadnavis: काँग्रेस आता अती डाव्या विचारांकडे झुकली मुख्यमंत्री : संवैधानिक संस्थांविषयी नकारात्मकता धोकादायक.या स्थानिक नेत्यांबद्दल माझ्या मनामध्ये काही शंका असती तर मी नावाचा देवा भाऊ आहे.लगेच कार्यक्रम रद्द केला असता असे विरोधकांना सुनावले.मी अशा घटनेबद्दल कोणताही व्यक्ती पक्ष पाहत नाही.या प्रकरणातील संशयित दोन आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे व या प्रकरणाची सत्यता लवकरच स्पष्ट होईल असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलले. यावेळी सातारा व सोलापूर जिल्हातील आजी माजी आमदार महायुती महायुतीतील पक्षाचे कार्यकर्ते महिलावर्ग,नागरीक मोठया संख्येने उपस्थित होते..