-रमेश धायगुडेलोणंद : संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माउलींच्या पालखी सोहळ्याने लोणंदकरांच्या दीड दिवसाचा पाहुणचार स्वीकारून आज (गुरुवार) दुपारी एक वाजता तरडगावकडे मुक्कामासाठी प्रस्थान ठेवले. यावेळी लोणंदकरांनी पालखीला खांदा देत, रस्त्याच्या दुतर्फा उभे राहून टाळ्यांच्या कडकडाटात, माउली.. माउली असा जयघोष करत सरहद्दीच्या ओढ्यापर्यंत पायी चालत जाऊन हृदयपूर्वक निरोप दिला..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.येथे दीड दिवसाच्या मुक्कामात वारकरी व भाविकांनी रेकॉर्ड ब्रेक गर्दी करत माउलींच्या दर्शनाचा लाभ घेतला. माउली तळावर विसावल्यापासून रात्रंदिवस दर्शनासाठी भाविकांच्या रांगा दोन्ही बाजूकडून अखंडपणे सुरू होत्या. पोलिस यंत्रणेचीही गर्दी आवरताना दमछाक होताना दिसून आली. पावसाची पूर्ण उघडीप असल्याने पोलिसांसह येणारे भाविकही घामाघूम झाले होते. पाणी व कुठे सावलीचा आधार मिळतो का? याचा शोध प्रत्येकजण घेताना दिसत होता..पोलिसांनी बंदोबस्तात कोठेही ढिलाई केली नाही. शहरात येणारे पाण्याचे टँकर, रुग्णवाहिका वगळता अन्य कोणत्याच वाहनाला काल दुपारपासून शहरात प्रवेश दिला जात नव्हता. तळावरील गर्दी आवरतानाही पोलिसांची चांगलीच दमछाक झाली. गर्दीचा फटका कोणालाच बसू नये, यासाठी पोलिस आळीपाळीने रांगा सुरू ठेवत होते. आज दुपारी स्थानिक नागरिकांनी माउलींना सहकुटुंबासमवेत येऊन नैवेद्य दिला, तर तळावर आज सकाळी पुणे येथील हभप लहुजी महाराज जमदाडे यांचे कीर्तन झाले..पहिला भोंगा वाजल्यावर माउलींची आरती झाली. त्यावेळी ‘ज्ञानेश्वरा ज्ञानेश्वरा, ओम नमो ज्ञानेश्वरा’ असा टाळ्यांच्या गजरात नामघोष करण्यात आला. तत्पूर्वी मानाच्या दिंड्यांतील वीणेकरी, तुळशी वृंदावन घेणाऱ्या महिला, माउली व चोपदारांच्या अश्वांनी माउलींच्या पादुकांना वंदन करताच तिसरा भोंगा झाला अन् दुपारी एक वाजता पालखीने प्रस्थान ठेवले.यावेळी ग्रामस्थांनी पांढऱ्या टोप्या परिधान करून पालखी खांद्यावरून लोणंद- खंडाळा रस्त्यापर्यंत नेली. तेथे श्री. घाडगे यांच्या इमारतीसमोर रथात ठेवण्यात आली. पालखी रथात ठेवत असताना उपस्थित सर्वांनीच टाळ्यांचा कडकडाट केला..लोणंद नगरपंचायत व प्रशासनाच्या सर्व यंत्रणांकडून पालखी सोहळ्यातील वारकऱ्यांना सर्व सोयीसुविधा चांगल्या रीतीने पुरवण्यात आल्या. लोणंद मुक्कामी सोहळ्याची व्यवस्था चांगली झाल्याची प्रतिक्रिया सोहळा प्रमुख डॉ. राजेंद्र उमाप यांनी दिली.लोणंदच्या नगराध्यक्षा मधुमती गालिंदे, उपनगराध्यक्ष गणीभाई कच्छी, मुख्याधिकारी दत्तात्रय गायकवाड, प्रांताधिकारी डॉ. योगेश खरमाटे, खंडाळ्याचे तहसीलदार सुहास थोरात, गटविकास अधिकारी अनिलकुमार वाघमारे यांनी पालखी सोहळा प्रमुख व विश्वस्तांचा आज सकाळी पालखी तळावर श्रीफळ व पुष्पहार देऊन सत्कार केला, तर विश्वस्तांच्या वतीनेही यावेळी महसूल विभाग, लोणंद नगरपंचायत, पोलिस व अन्य यंत्रणांचा श्रीफळ देऊन सत्कार केला..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.इमारतींवरून पुष्पवर्षावपालखी रथ सोहळ्याच्या प्रस्थानावेळी माउली माउलींचा जयघोष झाला. लोणंदकरांनी रस्त्याच्या दुतर्फा जागा मिळेल तेथे उभे माउलींचा नयनरम्य सोहळा नयनी साठवून घेतला, तसेच सरहद्दीच्या ओढ्यापर्यंत वारीत पायी चालत जाऊन माउलींना हृदयपूर्वक निरोप दिला. त्यावेळी मोठ्या इमारतींवरून अनेकांनी माउली माउलींचा जयघोष करत रथावर पुष्पवर्षावही केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.