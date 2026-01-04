Mandhardev Kalubai Yatra : मांढरगडावर दुमदुमला ‘काळूबाई’चा जयघोष; दर्शनासाठी पहाटेपासून रांगा

वाई - मांढरदेव (ता. वाई) येथील श्री काळेश्वरी देवीची वार्षिक यात्रा आज शाकंभरी पौर्णिमेला शिस्तबद्ध पद्धतीने शांततेत व उत्साहात साजरी झाली. कडाक्याच्या थंडीमुळे पहाटे भाविकांची गर्दी कमी होती. मात्र, सूर्योदयानंतर देवीच्या दर्शनासाठी भाविकांच्या रांगा लागल्या होत्या. दिवसभरात लाखो भाविकांनी देवीचे दर्शन घेतले. ‘काळूबाईच्या नावानं चांगभलं’च्या जयघोषाने संपूर्ण परिसर दुमदुमला होता..मांढरदेव येथे उंच डोंगरावर वसलेल्या महाराष्ट्रासह इतर राज्यातील भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या काळूबाईच्या यात्रेस कालपासून सुरुवात झाली. रात्री गावातील भैरवनाथ मंदिरात देवीचा जागर व गोंधळ झाला. यानंतर देवीची गावातून चांदीच्या पालखीतून ढोल-ताशांच्या गजरात, गुलालाच्या उधळणीत छबिना मिरवणूक काढण्यात आली. पहाटे पालखी देवीच्या मंदिराजवळ आली. त्यानंतर सहा वाजता देवस्थान ट्रस्टचे मुख्य प्रशासक व जिल्हा न्यायाधीश ए. एस. वाघमारे यांच्या हस्ते सपत्नीक देवीची महापूजा व आरती झाली..या वेळी ट्रस्टचे अध्यक्ष तथा वाईचे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर. एन. मेहरे, प्रांताधिकारी डॉ. योगेश खरमाटे, पोलिस उपअधीक्षक सुनील साळुंखे, तहसीलदार सोनाली मेटकरी, पोलिस निरीक्षक जितेंद्र शहाणे, विश्वस्त ॲड. माणिक माने, सीए अतुल दोशी, ॲड. पद्माकर पवार, चंद्रकांत मांढरे, विजय मांढरे, सुधाकर क्षीरसागर, ओमकार क्षीरसागर, विविध विभागांचे अधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते..या वेळी दर्शनरांगेतील प्रथम भाविक मनीषा व सहदेव गंगाधर जवक (अहिल्यानगर) यांना देवीच्या पूजेचा मान मिळाला. त्यांचा साडीचोळी व देवीचा फोटो देऊन सन्मान करण्यात आला. देवस्थान ट्रस्ट व प्रशासनाकडून देवीची सालंकृत पूजा करण्यात आली. या वेळी देवीला सोन्याच्या दागिन्यांनी मढविण्यात आले. मंदिरावर व परिसरात आकर्षक फुलांची आरास करण्यात आली होती..यात्रास्थळी देवस्थान ट्रस्टतर्फे भाविकांसाठी बुंदी लाडूच्या प्रसादाची सोय केली होती. अनेक भाविक वाई व भोरमार्गे खासगी वाहने व एसटीने येत होते. खासगी वाहने व एसटी यासाठी स्वतंत्र वाहनतळांची सोय करण्यात आली होती. त्यापुढे एकही वाहन जाऊ दिले जात नव्हते. त्यामुळे तेथून पुढे दोन अडीच किलोमीटर अंतर चालत जावे लागत होते..मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर व परिसरात पूजेचे साहित्य, खण-नारळ, खेळण्याचे स्टॉल व हॉटेल उभारण्यात आली होती. महाद्वाराच्या अलीकडे मंदिराकडे जाण्यासाठी तसेच कळस, मुखदर्शन व देव्हारे यासाठी पक्क्या बॅरिकेड्स उभारून स्वतंत्र मार्ग करण्यात आले होते. प्रत्येक भाविक रांगेतून शिस्तीने दर्शन घेत होते. दर्शनरांगेतील भाविकांना साधारण दोन- तीन तासांत सुलभ दर्शन होत होते..खासगी सुरक्षा रक्षक आणि स्वयंसेवक भाविकांना रांगेतून जाण्यासाठी मार्गदर्शन करीत होते. गडावर अनेक भाविक वाहने लावून देवीसाठी गोडा नैवेद्य करताना दिसून येत होते. यात्रास्थळी काळूबाई मंदिर, ग्रामपंचायत व उतरणीच्या मार्गावर अशा चार ठिकाणी आरोग्य पथके कार्यरत होती. रुग्णवाहिका, अग्निशामक बंब सज्ज ठेवण्यात आले होते.पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची व्यवस्था करण्यात आली होती. एसटी महामंडळाने पुणे, मुंबई, सातारा, भोर व वाई येथून जादा वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध केली होती. आपत्ती व्यवस्थापनाअंतर्गत विशेष दक्षता घेऊन देवस्थान, ग्रामपंचायत व प्रशासनाने भाविकांना आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध केल्या होत्या. यात्रास्थळी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले होते..यात्रा सुरळीत पार पाडण्यासाठी ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांसह महसूल, आरोग्य, आरटीओ, अन्न भेसळ, वन विभाग, वीज वितरण कंपनी, उत्पादन शुल्क, पशुसंवर्धन अशा विविध खात्यांचे अधिकारी व कर्मचारी यात्रास्थळी तळ ठोकून होते. पोलिस उपअधीक्षक व दोन पोलिस निरीक्षक यांच्या मार्गदर्शनाखाली १२ उपनिरीक्षक, २५ महिला, २० वाहतूक व इतर शिपाई २०० पोलिस कर्मचारी, ६० होमगार्ड, महाराष्ट्र कमांडो फोर्सचे ७० कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते.प्रशासनाच्या सूत्रबद्ध नियोजनामुळे यात्रा शिस्तीने व शांततेत पार पडली. उद्या (रविवार) उत्तर यात्रा होणार असून, त्या दिवशी मुख्य यात्रेची समाप्ती होणार आहे. याशिवाय मंगळवार, शुक्रवार या देवीच्या वारी, रविवारी तसेच पौर्णिमा व अमावस्येला वर्षभर याठिकाणी भाविकांची गर्दी होत असते..पशुहत्या बंदीयात्रेत पशुहत्या बंदी, दीपमाळेत तेल घालणे, नारळ फोडणे, वाद्य वाजविणे, झाडांवर लिंबे, बाहुल्या ठोकून करणी करणे, दारू बाळगणे व विक्री करणे यावर पूर्ण बंदी होती. त्यामुळे गडावर कोंबडे, बकरे, विविध वाद्ये नेण्यास मनाई होती. ठिकठिकाणी वाहने अडवून बोकड, कोंबड्या, ढोल, ताशे जप्त करण्यात येत होते. त्यासाठी वाई औद्यागिक वसाहतीत व आंबवडे (भोर) येथील नाक्यांवर तपासणी करण्यात येत होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.