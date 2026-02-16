कास : वासोटा किल्ल्याच्या उत्तरेला सह्याद्रीच्या जंगलात वसलेल्या नागेश्वराच्या दर्शनासाठी शिवभक्तांचा सागर उसळला होता. आज सकाळपासून बामणोली, शेंबडी व मुनावळे येथील शेकडो बोटींच्या साहाय्याने भाविक नागेश्वराच्या डोंगराकडे कोयना नदीवरील छत्रपती शिवाजी महाराज जलाशयातून जात होते. .Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.सातारा आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांच्या सीमेवर हे स्वयंभू तीर्थक्षेत्र नागेश्वर वसले आहे. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रात अत्यंत दुर्गम भागात सुळक्यावर नागेश्वर हे प्राचीन शिवलिंग आहे. दरवर्षी महाशिवरात्रीला येथे यात्रा भरते. बामणोली, मुनावळे, शेंबडी परिसरातून शेकडो भाविकांनी बोटीतून कोयना जलाशयातून प्रवास करून नागेश्वराचा डोंगर चढून दर्शन घेतले. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प कार्यालय बामणोली व कांदाटी यांच्या वतीने देखील चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता..यावर्षी बामणोली व कांदाटी कार्यालयांतील वन कर्मचारी अधिकाऱ्यांनी यात्रेनिमित्त सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रामध्ये बंदोबस्त ठेवला होता. स्वयंभू नागेश्वर देवस्थान या ठिकाणी जाण्यासाठी संपूर्ण पायवाटेचा मार्ग हा किल्ले वासोटा पायथा मेट इंदवली या ठिकाणाहूनच जातो. हा संपूर्ण मार्ग सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर क्षेत्रात येतो..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...नदीपात्रातून दीड तासाचा प्रवासनागेश्वर या ठिकाणी जाण्यासाठी कोयना शिवसागर जलाशयाच्या नदीपात्रातून साधारणपणे दीड तासाचा प्रवास करून जावे लागते, यासाठी बामणोली, शेंबडी, मुनावळे या या तीन ठिकाणाहून भाविकांची ये-जा करण्याची सोय केली होती, तसेच वन्यजीव बामणोली कार्यालयाकडून स्वयंभू नागेश्वर यात्रेसाठी जाणाऱ्या भाविकांना विनाशुल्क परवानगी दिली, तसेच यात्रा कालावधीमध्ये दोन दिवस या ठिकाणी वन विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी बंदोबस्त ठेवला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.