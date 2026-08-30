Teacher Success Story: दोन गुणांनी स्वप्न हुकले, पण जिद्द कायम राहिली; धनश्री काळूखेंची शिक्षक होण्याची प्रेरणादायी कहाणी

-मनाेज पवारदुधेबावी : तिरकवाडी (ता. फलटण) येथील सौ. धनश्री निलेश काळूखे यांची पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद, चंद्रपूर येथे पदवीधर शिक्षिका म्हणून निवड झाली आहे. सन २०२२ मध्ये झालेल्या शिक्षक भरती परीक्षेत अवघ्या दोन गुणांनी त्यांना यशाने हुलकावणी दिली होती. मात्र, त्या अपयशाने खचून न जाता त्यांनी जिद्द, चिकाटी आणि सातत्यपूर्ण अथक परिश्रमाच्या जोरावर अखेर शिक्षक होण्याचे स्वप्न साकार केले..Teacher Success Story: जिद्दीला सलाम! ज्या शाळेत विद्यार्थी म्हणून घडले, त्याच शाळेत आता शिक्षक म्हणून रुजू; कुलदीप बोडकेंची प्रेरणादायी भरारी.सन २०२२ च्या शिक्षक भरती परीक्षेत अल्प गुणांनी संधी हुकल्यानंतरही धनश्री काळूखे यांनी आपल्या ध्येयापासून माघार घेतली नाही. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत त्यांनी अभ्यासात सातत्य ठेवले. अनेक अडचणी आणि आव्हानांचा सामना करत त्यांनी शिक्षक होण्याच्या ध्येयासाठी प्रयत्न सुरूच ठेवले. त्यांच्या या दीर्घकाळच्या मेहनतीला अखेर यश मिळाले असून, पवित्र पोर्टलद्वारे चंद्रपूर जिल्हा परिषदेत पदवीधर शिक्षिका म्हणून त्यांची निवड झाली आहे..धनश्री काळूखे या फलटण शहर पोलीस ठाण्यात कर्तव्य बजावणारे पोलीस हवालदार निलेश काळूखे यांच्या पत्नी आहेत. कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळत शिक्षण व स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करण्याचे आव्हान त्यांनी समर्थपणे पेलले. त्यांच्या या यशामागे कुटुंबीयांचे प्रोत्साहन आणि सहकार्यही महत्त्वाचे ठरले..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.\rअपयश हे यशाच्या मार्गातील अंतिम टप्पा नसून, त्यातून शिकत सातत्याने प्रयत्न केल्यास यश निश्चित मिळते, याचा आदर्श धनश्री काळूखे यांच्या यशातून समोर आला आहे. सध्या त्या फलटण येथील श्री क्लासेस मध्ये ज्ञानदानाचे काम करत आहेत. त्यांच्या या उल्लेखनीय यशाबद्दल तिरकवाडी परिसरासह फलटण तालुक्यातील विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, नातेवाईक, मित्रपरिवार आणि नागरिकांकडून त्यांचे अभिनंदन होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.