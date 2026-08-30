सातारा

Teacher Success Story: दोन गुणांनी स्वप्न हुकले, पण जिद्द कायम राहिली; धनश्री काळूखेंची शिक्षक होण्याची प्रेरणादायी कहाणी

Two Mark Setback Turns Into Teacher Success For Dhanashree: दोन गुणांनी शिक्षकपद हुकल्याचा धक्का पचवून धनश्री काळूखे यांनी जिद्द, चिकाटी आणि सातत्यपूर्ण अभ्यासाच्या जोरावर अखेर जिल्हा परिषद, चंद्रपूर येथे पदवीधर शिक्षिका होण्याचे स्वप्न साकार केले.
Teacher Success Story Dhanashree Kalukhe Turns Two Mark Failure Into Zilla Parishad Teacher Job Through Hard Work

Teacher Success Story Dhanashree Kalukhe Turns Two Mark Failure Into Zilla Parishad Teacher Job Through Hard Work

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सकाळ वृत्तसेवा
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-मनाेज पवार

दुधेबावी : तिरकवाडी (ता. फलटण) येथील सौ. धनश्री निलेश काळूखे यांची पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद, चंद्रपूर येथे पदवीधर शिक्षिका म्हणून निवड झाली आहे. सन २०२२ मध्ये झालेल्या शिक्षक भरती परीक्षेत अवघ्या दोन गुणांनी त्यांना यशाने हुलकावणी दिली होती. मात्र, त्या अपयशाने खचून न जाता त्यांनी जिद्द, चिकाटी आणि सातत्यपूर्ण अथक परिश्रमाच्या जोरावर अखेर शिक्षक होण्याचे स्वप्न साकार केले.

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