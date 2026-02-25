Dhom Dam: न्यायालयात दाद मागणार! जिहे- कठापूरसाठी सोडलेले पाणी बंद करा; अन्यथा धोम पाणी बचाव संघर्ष समितीचा आंदोलनाचा इशारा..

कोरेगाव : धोम धरणातून जिहे-कठापूर उपसा सिंचन योजनेसाठी कृष्णा नदीपात्रात सोडलेले नियमबाह्य पाणी तातडीने बंद करावे, अन्यथा धोम धरण पाणी बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य जलसंपत्ती प्राधिकरणाच्या आदेशाचा व जिहे-कठापूर उपसा सिंचन योजनेच्या शासन निर्णयाचा भंग झाल्याने न्यायालयात दाद मागावी लागेल. प्रसंगी तीव्र आंदोलन करावे लागेल, असा पाणी बचाव संघर्ष समितीने निवेदनाद्वारे केला आहे..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...सिंचन मंडळाच्या अधीक्षक अभियंत्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की धोम धरणातून जिहे- कठापूर उपसा सिंचन योजनेसाठी कृष्णा नदीपात्रात १६ फेब्रुवारीला पाणी सोडले आहे. वास्तविक जिहे- कठापूर उपसा योजना ही चारमाही (खरीप) आहे. या योजनेला पावसाळ्यात वाहून जाणारे ३.१७ टीएमसी पाणी दुष्काळी भागासाठी देणे आहे. या योजनेसाठी पाणी साठवण करण्यासाठी कोठेही टँक नाहीत, त्यामुळे १४ ऑक्टोबरनंतर जिहे-कठापूर उपसा सिंचन योजनेला नदी प्रवाहातून पाणी उपसण्यास पूर्ण बंदी आहे, तरी या योजनेला खरीप हंगामात धोम-बलकवडी धरणातून ०.५३ टीएमसी पाणी सोडण्याची तरतूद केलेली आहे. त्याचा वापर खरीप हंगामात होतो..धोम प्रकल्प अहवाल व कृष्णा नदीवरील उपसा सिंचन योजना यांच्या प्रकल्प अहवालानुसार अशा प्रकारे नदीपात्रात धरण साठ्यातून पाणी सोडण्याची कोणतीही तरतूद नाही. गत पावसाळ्यात धोम धरणातून जून ते सप्टेंबरअखेर ५.५२६ टीएमसी पाणी कृष्णा नदीच्या पात्रात सोडले आहे, याची नोंद जिहे-कठापूर उपसा सिंचन योजना व सातारा सिंचन प्रकल्प मंडळाच्या सर्व अधिकाऱ्यांनी घ्यावी..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती... त्यामुळे आज मितीस धोम धरण जलाशयातील पाणीसाठ्यातून पाणी देय नाही याची नोंद संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्यावी. निवेदनावर समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत बर्गे, कार्याध्यक्ष रणजित फाळके, सचिव नंदकुमार माने-पाटील, जगदीश पवार, सुधाकर बर्गे, माणिकराव भोसले, दत्तात्रय बर्गे आदींच्या साह्य आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.