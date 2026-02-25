Dhom Dam: न्यायालयात दाद मागणार! जिहे- कठापूरसाठी सोडलेले पाणी बंद करा; अन्यथा धोम पाणी बचाव संघर्ष समितीचा आंदोलनाचा इशारा..

सातारा

कोरेगाव : धोम धरणातून जिहे-कठापूर उपसा सिंचन योजनेसाठी कृष्णा नदीपात्रात सोडलेले नियमबाह्य पाणी तातडीने बंद करावे, अन्यथा धोम धरण पाणी बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य जलसंपत्ती प्राधिकरणाच्या आदेशाचा व जिहे-कठापूर उपसा सिंचन योजनेच्या शासन निर्णयाचा भंग झाल्याने न्यायालयात दाद मागावी लागेल. प्रसंगी तीव्र आंदोलन करावे लागेल, असा पाणी बचाव संघर्ष समितीने निवेदनाद्वारे केला आहे.

