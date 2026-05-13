Disability Success Story: जिद्दीसमोर अपंगत्वही हरलं! बोलता येत नाही, चालताही येत नाही, तरीही शिवप्रसादने दहावीत मिळवले ६६ टक्के; आता इंजिनिअर बनण्याचे स्वप्न..

-अशपाक पटेलखंडाळा : नायगाव (ता . खंडाळा ) येथील सावित्रीबाई फुले माध्यमिक विद्यालयातील शिवप्रसाद चम्पांती या दिव्यांग मुलाने इयत्ता १० वी च्या बोर्ड परिक्षेत ६६% गुण मिळविले आहे . शिवप्रसाद ला चालता व बोलताही येत नसताना आई -वडिल शिक्षक व विद्यार्थी च्या मदतीने इच्छाशक्तीच्या जोरावर लेखनीकाची मदत न घेता एका दिव्यांग विद्यार्थ्याने आपल्या कर्तृत्वातून हे यश मिळविले आहे .यानिमित्ताने शिवप्रसादचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..आईची माया, वडिलांचे कष्टमूळचे ओडिसा राज्यातील चंम्पाती कुटुंब रोजगारासाठी नायगावमध्ये स्थायिक झाले. मुलगा शिकला पाहिजे या निर्धाराने शिवप्रसादची आई दररोज त्याला कधी व्हीलचेअरवर तर कधी कडेवर घेऊन शाळेत आणायची. वडीलही कामातून वेळ काढून मुलाच्या शिक्षणासाठी धावपळ करत होते. तर दररोज दुपारी आपल्या हाताने घास भरवायचे काम आई न चुकता करत होती ..शिक्षकांनी दिली माणुसकीची साथशाळेतील शिक्षकांनीही शिवप्रसादला केवळ विद्यार्थी म्हणून नाही, तर कुटुंबातील सदस्याप्रमाणे आधार दिला.मुख्याध्यापक संगिता चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली आठवीत दत्तातय रासकर सरांनी वर्गातील विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक जाणीव निर्माण केली. नववीत दिपाली कुदळे मॅडम यांनी आईसारखी माया दिली. तर दहावीत गणित शिक्षक विपुल नाईक सरांनी त्याच्यासाठी विशेष मेहनत घेतली.निरोप समारंभात नाईक सरांनी शिवप्रसादला मदत करणाऱ्या सर्व मित्रांना स्वतःच्या खर्चातून 'रायटिंग पॅड' देऊन गौरविले. त्या क्षणी संपूर्ण सभागृह भावूक झाले होते. तर विषय शिक्षक अनुष्का कुलकर्णी यांनीही मागदर्शन केले..मित्रत्वाचा आदर्श शिवप्रसादला शाळेत एका ठिकाणाहून दुसरीकडे नेणे असो किंवा दैनंदिन कामात मदत करणे असो — वर्गातील मित्र कायम त्याच्या पाठीशी उभे राहिले. सार्थक भिलारे,स्वरुप चाैरे,सार्थक ढमाळ,राज जाधव,प्रीतम काकडे,वेदांत कानडे,अथर्व नेवसे,विराज नेवसे, ओम नेवसे,ओम राजेशिर्के,फरहान शेख,रितेश वीर,सिध्दांत वीर व लखन राठाेड या मित्रांनी,अगदी लघुशंकेला घेऊन जाणे व इतर कामे ही मुले न लाजता मदत करत होते..मला इंजिनिअर बनायचंय भविष्यात काय बनायचे, असा प्रश्न शिक्षक रासकर यांनी विचारल्यावर शिवप्रसादने आत्मविश्वासाने लिहून दाखवले — "मला इंजिनिअर बनायचे आहे!"त्याच्या या जिद्दीने आणि संघर्षाने अनेकांना प्रेरणा दिली आहे. आता गरज आहे ती समाजाने त्याच्या स्वप्नांना बळ देण्याची. शिवप्रसादची यशोगाथा आज प्रत्येकासाठी आशेचा आणि प्रेरणेचा दीप बनली आहे. या यशाबद्दल गरशिक्षणाधिकारी प्रसाद ढगे, भैरवनाथ शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष अविनाश वाडकर, सर्व संचालक, सरपंच व ग्रामस्थ यांनी या उपक्रमाचे कौतुक केले ..