Disability Success Story: जिद्दीसमोर अपंगत्वही हरलं! बोलता येत नाही, चालताही येत नाही, तरीही शिवप्रसादने दहावीत मिळवले ६६ टक्के; आता इंजिनिअर बनण्याचे स्वप्न..

student with severe disability scores 66 percent in Maharashtra SSC exam: चालता-बोलता न येणाऱ्या शिवप्रसादचा जिद्दीचा विजय; आई-वडिलांचे कष्ट, शिक्षकांची माणुसकीची साथ आणि मित्रांच्या निस्वार्थ मदतीतून दहावीला ६६% गुणांची कमाई
Cannot Speak or Walk, Yet Shivprasad Achieves 66% in SSC and Inspires Many

सकाळ डिजिटल टीम
-अशपाक पटेल

खंडाळा : नायगाव (ता . खंडाळा ) येथील सावित्रीबाई फुले माध्यमिक विद्यालयातील शिवप्रसाद चम्पांती या दिव्यांग मुलाने इयत्ता १० वी च्या बोर्ड परिक्षेत ६६% गुण मिळविले आहे . शिवप्रसाद ला चालता व बोलताही येत नसताना आई -वडिल शिक्षक व विद्यार्थी च्या मदतीने इच्छाशक्तीच्या जोरावर लेखनीकाची मदत न घेता एका दिव्यांग विद्यार्थ्याने आपल्या कर्तृत्वातून हे यश मिळविले आहे .यानिमित्ताने शिवप्रसादचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

