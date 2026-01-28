Limb political Scenario: लिंबमध्ये नाराजीनाट्य ठरणार निर्णायक; शिवेंद्रसिंहराजेंच्या बालेकिल्ल्यात राष्ट्रवादीची मुसंडी मारण्याची तयारी!

-सुधीर जाधवगोवे : सातारा तालुक्याची राजकीय राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लिंब जिल्हा परिषद गटात सध्या राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. आगामी निवडणुकीसाठी झालेल्या फेररचनेमुळे आणि आरक्षण बदलामुळे हा गट संपूर्ण जिल्ह्याच्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या या भागात आता राष्ट्रवादीने जोरदार मुसंडी मारण्याची तयारी केली असून, महायुतीमधील भाजप आणि राष्ट्रवादी हे दोन मित्रपक्षांतच येथे काटे की टक्कर पाहायला मिळणार आहे..Pune News: ४५ मिनिटांचा प्रवास आता ७ मिनिटांत! खंबाटकीच्या बोगद्याने प्रवासाला गती; जूनपासून वाहतूक सुरू होणार...सातारा तालुक्यातील लिंब हा महत्त्वाचा जिल्हा परिषद गट आहे. या गटात लिंब आणि कोंडवे पंचायत समिती गणाचा समावेश आहे. या गटातील मतदारांची संख्या ४०,६९९ इतकी आहे. लिंब गणात कोंढवली पुनर्वसित, लिंब, कुशी, नागेवाडी, नेले, किडगाव, कळंबे, पिंपळवाडी, धावडशी, आकले, माळ्याचीवाडी, गोगावलेवाडी, चिंचणी, कोंडवे गणात सैदापूर, हमदाबाज, कोंडवे, दरे बु., आवाडवाडी, सारखळ, नुने, साबळेवाडी, इंगळेवाडी, गवडी, कण्हेर, वेळे, जोतिबाचीवाडी, चोरगेवाडी, अगुंडेवाडी, आंबाणी, कामथी तर्फ सातारा आदी गावांचा समावेश आहे..लिंब जिल्हा परिषद गट खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित झाला आहे. या आरक्षणामुळे शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या गटांतील अनेक मातब्बर नेते उमेदवारीसाठी इच्छुक होते. मात्र, शिवेंद्रसिंहराजे (भाजप) गटाकडून जिल्हा परिषदेसाठी लिंबचे सर्जेराव दिनकर सावंत रिंगणात आहेत, तर राष्ट्रवादीकडून कळंबे येथील राजेंद्र लावंघरे यांनी शड्डू ठोकला आहे. मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे हे सध्या राज्याच्या राजकारणात ताकदवान मंत्री असल्याने सातारा-जावळी तालुक्यात त्यांचा प्रचंड झंझावात आहे. मात्र, खासदार उदयनराजे भोसले यांचे समर्थक सचिन पाटील यांनी अपक्ष म्हणून अर्ज दाखल केल्याने लिंब जिल्हा परिषद गटातील राजकीय समीकरणे बदलली..दरम्यान, त्यांनी अर्ज मागे घेतला. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या बालेकिल्ल्याला खिंडार पाडण्यासाठी राष्ट्रवादी सज्ज झाली आहे. खुद्द मंत्री मकरंद पाटील, आमदार शशिकांत शिंदे, खासदार नितीन पाटील आणि कार्यकर्त्यांची फौज लिंबचे चित्र बदलण्यासाठी कामाला लागली आहे. या निवडणुकीत भाजपमधील अंतर्गत गटबाजी आणि उमेदवारीतील नाराजी उघडपणे चव्हाट्यावर आली आहे..Solapur Tirupati flight: सोलापूर-तिरुपती विमानसेवेस पुण्याचा अडथळा; पुणे विमानतळावर स्लॉट मिळेना, स्टार कंपनीकडून सोलापुरात चाचपणी!.\rलिंब पंचायत समिती गणात भाजपकडून धावडशीचे प्रभाकर पवार यांना मैदानात उतरवले आहे. या निर्णयामुळे अनेक इच्छुकांमध्ये मोठी नाराजी असून, त्याचा फटका शिवेंद्रसिंहराजे गटाला बसण्याची चर्चा सुरू आहे. त्यांच्या विरोधात अपक्ष म्हणून माजी जिल्हा परिषद सदस्य जितेंद्र सावंत मैदानात आहेत, तसेच राजेंद्र लावंघरे यांनी राष्ट्रवादीकडून उमेदवारी दाखल करून भाजपसमोर आव्हान उभे केले आहे. कोंढवे पंचायत समिती गणाचे चित्रही तितकेच गुंतागुंतीचे आहे. येथे भाजपकडून महेश गाडे आणि राष्ट्रवादीकडून गणेश निंबाळकर रिंगणात आहेत. यामुळे येथे दुरंगी लढत होण्याची चिन्हे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.