सातारा

Satara District Bank: मतदार सहलीवर अन् नेते फिल्डवर; जिल्हा बँकेतील विजयासाठी उमेदवारांसह नेत्यांचीही जोरदार फिल्डिंग, शिवसेनेने मिळवला पाठिंबा

Voters on Trips Leaders on the Field for District Bank Election Victory: जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत नेत्यांची फिल्डिंग; शिवसेनेने मिळवला कोणाचा पाठिंबा?
Maharashtra District Bank Election Candidates Step Up Field Campaigning to Win Votes as Shiv Sena Gains Support Ahead of Polls

Maharashtra District Bank Election Candidates Step Up Field Campaigning to Win Votes as Shiv Sena Gains Support Ahead of Polls

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हेमंत पवार
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कऱ्हाड: जिल्हा बॅंक मतदानासाठी आठवडा राहिल्याने राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. दगाफटका टाळण्यासाठी कऱ्हाड सोसायटीचे उमेदवार ॲड. उदयसिंह पाटील- उंडाळकरांनी त्यांच्या मतदारांना सहलीवर पाठवले, तर विरोधातील धनाजी पाटील- आटकेकरांनीही विजयासाठी फिल्डिंग लावली आहे.

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