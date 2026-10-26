Satara District Bank: मतदार सहलीवर अन् नेते फिल्डवर; जिल्हा बँकेतील विजयासाठी उमेदवारांसह नेत्यांचीही जोरदार फिल्डिंग, शिवसेनेने मिळवला पाठिंबा

कऱ्हाड: जिल्हा बॅंक मतदानासाठी आठवडा राहिल्याने राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. दगाफटका टाळण्यासाठी कऱ्हाड सोसायटीचे उमेदवार ॲड. उदयसिंह पाटील- उंडाळकरांनी त्यांच्या मतदारांना सहलीवर पाठवले, तर विरोधातील धनाजी पाटील- आटकेकरांनीही विजयासाठी फिल्डिंग लावली आहे. .Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनीही माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांच्यासह आमदारांच्या भेटीगाठींवर जोर देऊन स्वतःसह शिवसेनेचे उमेदवार निवडून आणण्यासाठी कंबर कसली आहे. पाटण सोसायटी गटातील उमेदवार सत्यजितसिंह पाटणकर यांनीही विजयासाठी जोर लावला आहे. त्यामुळे या राजकीय लढाईत कोण बाजी मारणार? याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे..जिल्हा बँक निवडणुकीसाठी राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. मतांची जुळवाजुळव, नाराजांची मनधरणी, मतदारांची बांधणी, संभाव्य दगाफटका टाळण्यासाठी उमेदवारांकडून जोरदार व्यूहरचना सुरू आहे. विशेषतः कऱ्हाड, पाटण सोसायटीच्या लढतीने राजकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधले आहे. कऱ्हाड सोसायटी गटात ॲड. उंडाळकर आणि आटकेकर यांच्यातील लढत प्रतिष्ठेची आहे. मतदानासाठी दगाफटका होऊ नये, यासाठी ॲड. उंडाळकरांनी त्यांच्या मतदारांना सहलीवर पाठविले आहे, ल आटकेकरांनीही मतदारांशी संपर्क वाढवत फिल्डिंग लावली आहे. दरम्यान, कृष्णा कारखान्याचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश भोसले, आमदार डॉ. अतुल भोसले यांच्या गटाची ताकद या वेळी ॲड. उंडाळकरांसोबत आहे. त्यामुळे त्यांचे पारडे सध्या जड आहे. मात्र, या गटात शेवटच्या क्षणापर्यंत राजकीय चुरस वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..दरम्यान, जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीतपालकमंत्री देसाई यांनीही सक्रिय भूमिका घेतली आहे. माजी मुख्यमंत्री चव्हाण, मंत्री पाटील यांच्यासह विविध आमदारांच्या भेटीगाठी घेऊन त्यांनी राजकीय समीकरणे जुळविण्यास सुरुवात केली आहे. ते स्वतः पाटण सोसायटी गटातील उमेदवार आहेत. स्वतःच्या विजयाबरोबरच शिवसेनेच्या उमेदवारांना निवडून आणण्याचे आव्हानही त्यांच्यासमोर आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील नेत्यांशी समन्वय साधत मतांची बेरीज करण्यावर त्यांचा भर आहे. पाटण सोसायटी गटात पाटणकर यांनीही विजयासाठी जोर लावला आहे. स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणे, मतदारांशी असलेले संबंध आणि विरोधकांची रणनीती यांचा विचार करून त्यांनी प्रचाराला गती दिली आहे. त्यामुळे पाटणमधील लढतही लक्षवेधी ठरणार आहे. जिल्हा बँकेची निवडणूक ही केवळ संचालक निवडीपुरती मर्यादित नसून जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रावरील राजकीय वर्चस्वाची कसोटी मानली जाते. त्यामुळे प्रत्येक मताला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नेत्यांच्या भेटीगाठी, उमेदवारांची रणनीती आणि मतदारांची भूमिका यावर विजयाचे गणित अवलंबून राहणार आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.शिवसेनेने मिळवला पाठिंबाजिल्हा बॅंकेसाठी शिवसेनेकडून अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातून दीपक चव्हाण यांची उमेदवारी आहे. मात्र त्या प्रवर्गातून काँग्रेसचे उमेदवार रवींद्र बडेकर यांचाही उमेदवारी अर्ज होता. त्यांनी काल पालकमंत्री शंभूराज देसाई, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष नामदेव पाटील यांच्या उपस्थितीत श्री. चव्हाण यांना पाठिंबा दिला. त्यामुळे शिवसेनेने पाठिंबा मिळवून मतविभागणीची अडचण दूर केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.