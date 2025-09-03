सातारा

Collector Santosh Patil: जल प्रदूषण टाळण्यासाठी कृत्रिम तळ्यात विसर्जन करा: जिल्हाधिकारी संतोष पाटील; शेंद्रे, इंदोलीत प्रत्यक्ष भेटी

Eco-Friendly Ganpati Visarjan Drive in Satara: जिल्हाधिकारी पाटील म्हणाले, ‘‘तयार करण्यात आलेल्या जलकुंडांत नागरिकांनी आपले घरगुती गणपती विसर्जित करावेत. गणपती सजावटीसाठी प्लॅस्टिकचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. हे प्लॅस्टिक गोळा करण्यासाठी ग्रामपंचायतीने सोय केली आहे.
“District Collector Santosh Patil appeals to devotees for eco-friendly Ganesh visarjan in artificial ponds at Shendre and Indoli.”
“District Collector Santosh Patil appeals to devotees for eco-friendly Ganesh visarjan in artificial ponds at Shendre and Indoli.”Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा: प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेशमूर्तींचे नद्या व तलावांत विसर्जन केल्यामुळे पाणी प्रदूषित होते. हे पाणी आरोग्यासाठी अत्यंत धोकादायक आहे. त्यामुळे पालिकांनी कृत्रिम तलाव व ग्रामपंचायतींनी जलकुंड गणपती विसर्जनासाठी तयार केले आहेत. त्यामध्येच सार्वजनिक गणेश मंडळांनी व नागरिकांनी गणपती विसर्जित करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी केले.

Loading content, please wait...
Satara
Collector
district
Eco-friendly visarjan
Ganapti Visarjan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com