Migrant Woman Delivery: कागदपत्रे जळाली; पण माणुसकी राहिली जिवंत! कऱ्हाडला परप्रांतीय महिलेला मिळाली सुरक्षित प्रसूतीची मदत; नगरसेवकाच्या प्रयत्नांना यश..

कऱ्हाड : रोजगाराच्या शोधात येथे आलेले ते दांपत्य मूळचे उत्तर प्रदेशातील. गावाकडे घरासहीत संसारोपयोगी साहित्य जळून खाक झाल्याने त्यांना रोजगारासाठी स्थलांतरित व्हावे लागले. दांपत्य कऱ्हाडला आले खरे. मात्र, पत्नी गरोदर होती. प्रसूती कशी आणि कोठे करणार? हा खरा प्रश्न होता. कारण त्यांची सगळीच कागदपत्रे जळून खाक झाल्याने ओळख पुसली गेली होती. ओळखपत्र नसल्याने उपचारासाठी अडथळे निर्माण होत होते. अशावेळी त्यांच्या मदतीला मलकापूरचे नगरसेवक दादा शिंगण धावून आले. नगरसेवक शिंगण यांनी मानवतेतून संबंधित यंत्रणेशी संपर्क करून परप्रांतीय गर्भवतीची सुखरूप प्रसूती करण्यासाठी मदत केली. त्यामुळे संकटात सापडलेल्या महिलेवर वेळेत उपचार मिळाले आणि महिलेचे सुरक्षित प्रसूती झाली. संकटात सापडलेल्या या दांपत्याला वेळेवर मिळालेल्या मदतीमुळे आई आणि बाळ दोघेही सुखरूप आहेत. कागदपत्रांपेक्षा माणुसकीच मोठी ठरल्याचे या घटनेतून स्पष्ट होते. उत्तर प्रदेशातून उदरनिर्वाहासाठी कऱ्हाडला आलेल्या दांपत्यावर मोठे संकट आले होते. त्यांच्या मूळ गावी लागलेल्या आगीत संसारोपयोगी साहित्याबरोबरच सर्व कागदपत्रे जळून खाक झाली. त्यामुळे बिकट स्थितीत गरोदर पत्नीसह पती रोजगाराच्या शोधात कऱ्हाडला आले. प्रसूतीची वेळ जवळ आल्याने त्यांनी येथील सौ. वेणूताई चव्हाण उपजिल्हा रुग्णालय येथे तपासणीसाठी धाव घेतली. आवश्यक कागदपत्रे नसल्याने सुरुवातीला उपचार प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाले. आधार कार्डअभावी तपासणी व सोनोग्राफीबाबत अडचणी येऊ लागल्या. खासगी रुग्णालयात त्यांना अपेक्षित सहकार्य मिळत नव्हते. वैद्यकीय नियमांच्या चौकटीत अडकलेल्या दांपत्यासमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यावेळी नागरिकांकडून नगरसेवक शिंगण यांच्याबद्दल कार्याची माहिती मिळाल्यावर त्यांनी शिंगण यांची भेट घेतली. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेत नगरसेवक शिंगण यांनी तातडीने उपजिल्हा रुग्णालयाच्या प्रशासनाशी संपर्क साधला. त्यानंतर त्यांनी साताऱ्यातील जिल्हा रुग्णालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून प्रश्नाची तातडीने दखल घेण्याची विनंती केली. आपत्कालीन स्थितीत कागदपत्रांच्या अभावामुळे कोणाच्याही जिवाशी तडजोड होता कामा नये, अशी त्यांनी विनंती केली. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे संबंधित महिलेला आवश्यक आरोग्य तपासणीसह सोनोग्राफी व प्रसूतीची सुविधा उपलब्ध झाली. प्रसूती सुरक्षित झाली. आई आणि बाळ दोघेही सुखरूप आहेत.