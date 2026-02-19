सातारा

Migrant Woman Delivery: कागदपत्रे जळाली; पण माणुसकी राहिली जिवंत! कऱ्हाडला परप्रांतीय महिलेला मिळाली सुरक्षित प्रसूतीची मदत; नगरसेवकाच्या प्रयत्नांना यश..

Karad corporator helps Woman After Documents Burned: नगरसेवकाच्या मदतीने परप्रांतीय महिलेला सुरक्षित प्रसूतीची सुविधा
Corporator’s Swift Action Ensures Safe Delivery for Migrant Woman

कऱ्हाड : रोजगाराच्या शोधात येथे आलेले ते दांपत्य मूळचे उत्तर प्रदेशातील. गावाकडे घरासहीत संसारोपयोगी साहित्य जळून खाक झाल्याने त्यांना रोजगारासाठी स्थलांतरित व्हावे लागले. दांपत्य कऱ्हाडला आले खरे. मात्र, पत्नी गरोदर होती. प्रसूती कशी आणि कोठे करणार? हा खरा प्रश्न होता. कारण त्यांची सगळीच कागदपत्रे जळून खाक झाल्याने ओळख पुसली गेली होती. ओळखपत्र नसल्याने उपचारासाठी अडथळे निर्माण होत होते. अशावेळी त्यांच्या मदतीला मलकापूरचे नगरसेवक दादा शिंगण धावून आले.

Satara
karad
Migrant Workers
district
corporator news
Woman

