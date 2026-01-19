Lonand politics: लाेणंदेचे डॉ. नितीन सावंत भाजपमध्ये दाखल; प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मंत्री जयकुमार गोरे यांची उपस्थिती

लोणंद : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे वाई विधानसभा मतदारसंघाचे अध्यक्ष डॉ. नितीन सावंत यांनी काल मुंबई येथे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये जाहीर प्रवेश केला. .प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...डॉ. सावंत हे गेली अनेक वर्षे सुवर्णगाथा प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून समाजकारण व राजकारणात काम करत होते. त्यांनी लोणंदमध्ये शरद पवार यांच्या नावाने सुरू केलेले राज्यस्तरीय कृषी प्रदर्शन व कृषी महोत्सव आयोजित करतात, तसेच खेमावती नदी स्वच्छता मोहिमेसाठी पुढाकार घेतला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीनंतर डॉ. सावंत हे शरद पवार यांच्या बरोबरच राहिले होते. मागील काही दिवसांपासून ते राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षात नाराज असल्याची चर्चा होती..जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या तोंडावर डॉ. सावंत यांनी समर्थकांसह काल भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांच्या प्रवेशाबद्दल सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, खासदार उदयनराजे भोसले, जिल्हाध्यक्ष डॉ. अतुल भोसले, आमदार मनोज घोरपडे, माजी आमदार मदन भोसले, धैर्यशील कदम, विक्रम पावसकर, जिल्हा परिषदेचे माजी समाजकल्याण सभापती आनंदराव शेळके- पाटील, सुरभी भोसले, अनिरुद्ध गाढवे, अनुप सूर्यवंशी, बापूराव धायगुडे, देविदास चव्हाण आदींनी पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांना सामोरे जाताना कार्यकर्त्यांच्या आग्रहास्तव भाजपसोबत जाण्याचा हा निर्णय घ्यावा लागला. या भागातील सामान्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी तसेच विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी भाजपच्या माध्यमातून निश्चितपणे ताकद मिळेल. मंत्री जयकुमार गोरे व माजी आमदार मदन भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली खंडाळा तालुक्यात निश्चितपणे परिवर्तन घडवून आणू.डॉ. नितीन सावंत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.