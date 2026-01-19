सातारा

Lonand politics: लाेणंदेचे डॉ. नितीन सावंत भाजपमध्ये दाखल; प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मंत्री जयकुमार गोरे यांची उपस्थिती

opposition setback as Wai leader joins BJP: डॉ. नितीन सावंत यांचा भाजपमध्ये प्रवेश; वाई मतदारसंघात राजकीय उलथापालथ
लोणंद : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे वाई विधानसभा मतदारसंघाचे अध्यक्ष डॉ. नितीन सावंत यांनी काल मुंबई येथे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये जाहीर प्रवेश केला.

