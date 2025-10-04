मायणीचे डॉ. प्रसाद लोखंडे स्टॅनफोर्डच्या टॉप २% वैज्ञानिकांच्या यादीत.गिरणी कामगाराच्या मुलाने कठीण परिस्थितीत मिळविलेले यश.जागतिक स्तरावर कौतुकास पात्र ठरलेले महाराष्ट्राचे सुपुत्र..मायणी : अमेरिकेतील जगप्रसिद्ध स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाने जाहीर केलेल्या जगातील सर्वोत्तम दोन टक्के वैज्ञानिकांच्या प्रतिष्ठित यादीत मायणी (ता. खटाव) येथील सुपुत्र डॉ. प्रसाद एकनाथ लोखंडे (Dr. Prasad Lokhande) यांनी स्थान मिळविले आहे. जिद्द, चिकाटी, कठोर परिश्रम आणि दुर्दम्य इच्छाशक्तीच्या बळावर एका गिरणी कामगाराच्या मुलाने मिळविलेले यश निश्चितच सर्वांसाठी प्रेरणादायी आणि आश्चर्यजनक आहे. या कामगिरीबद्दल त्यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. .सर्वसामान्य गिरणी कामगाराच्या कुटुंबात जन्मलेल्या डॉ. प्रसाद यांनी अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत यशोशिखराला गवसणी घातली आहे. मुंबईत गिरण्या बंद पडल्या. त्यात वडिलांची नोकरी गेली. केवळ अंगावरील कपड्यानिशी गावाकडे यावे लागले. त्यानंतर पावलोपावली संकटे उभी ठाकली. परिस्थिती फारच हलाखीची झाली..मात्र, रडण्यापेक्षा लढणे महत्त्वाचे, हे जाणून त्यांनी परिस्थितीशी संघर्ष करणे सुरू ठेवले. पारंपरिक केशकर्तनाचा व्यवसाय सुरू केला. आईनेही पदर खोचला. संसाराला हातभार लावण्यासाठी ती हॉस्पिटलमध्ये काम करू लागली. तोच आईवडिलांचा संघर्षाचा, परिस्थितीशी झगडण्याचा वारसा पुढे चालवत डॉ. प्रसाद यांनी येईल त्या संकटावर यशस्वी मात केली..PM Modi Scheme : 5 लाख पदवीधर तरुणांना दरमहा 1,000 रुपयांचा भत्ता; बिहारमधील युवकांसाठी पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा.दहा बाय दहाच्या पत्र्याच्या शेडमध्येच त्यांचा अभ्यास आणि सर्वकाही होते. मायणीतील जिल्हा परिषद शाळा, भारतमाता विद्यालयात माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केले. रत्नागिरीच्या फिनोलेक्स इन्स्टिट्यूटमध्ये इंजिनिअरिंगची पदवी घेतली. शिक्षणासाठी बँकेचे कर्ज काढले. कठोर परिश्रम आणि जिद्दीने रात्रंदिवस अभ्यास करून त्यांनी विशेष श्रेणीत (डिस्टिंक्शन) इंजिनिअरिंगची पदवी घेतली..पोटापाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आल्याने त्यांनी काही खासगी ठिकाणी लेक्चरर म्हणून काम केले. पुढे नॅनो मटेरिअल फॉर एनर्जी स्टोअरेज ॲप्लिकेशन या विषयावर पीएचडी केली. संशोधनासाठी मटेरिअल तयार करणे, टेस्ट करणे यासाठी आयआयटी बॉम्बे, शिवाजी युनिव्हर्सिटी, पुणे युनिव्हर्सिटी, आयआयटी रूर्की, आयआयएससी बंगळूर येथे जावे लागले. इंटरनॅशनल कॉन्फरन्समध्ये त्यांनी बारापेक्षा जास्त शोधनिबंध, रेप्युटेड जर्नल प्रसिद्ध केली आहेत..नॅनो मटेरिअल तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या मशिनसाठी पेटंट सादर केले आहे. डॉ. लोखंडे हे सध्या चिली देशातील युनिव्हर्सिदाद टेक्नोलॉजिका मेट्रोपॉलिटाना येथे ‘फोन्डेसिट’ पोस्ट डॉक्टरल फेलो म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांचे प्रामुख्याने ऊर्जा रूपांतरण आणि साठवण (एनर्जी कॅनव्हर्जन ॲण्ड स्टोअरेज), तसेच नॅनो-सामग्री यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर संशोधन सुरू आहे. चिलीमधील फोन्डेसिट फेलोशिप पूर्ण झाल्यानंतर पुढील वर्षी ते युरोपमध्ये जाणार आहेत. तेथील युरोपियन युनियनची वैज्ञानिक संशोधन क्षेत्रातील अत्यंत प्रतिष्ठेची मानली जाणारी मेरी क्युरी पोस्टडॉक्टरल फेलोशिप स्वीकारणार आहेत. पोलंडची राजधानी वॉर सॉ येथे त्यांचे पुढील संशोधन कार्य करणार आहेत..प्रसादाचा आम्हांस खूप खूप अभिमान वाटतो. त्याने आणखी मोठे व्हावे. नाव कमवावे. गावाचे, जिल्ह्याचे नाव असेच पुढे न्यावे.- जयश्री लोखंडे, डॉ. प्रसादची आई.हा मोठा सन्मानजागतिक दर्जाची कामगिरी आणि यशस्वितेबाबत ‘सकाळ’शी बोलताना डॉ. लोखंडे म्हणाले, ‘‘स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाने माझ्या संशोधन कार्याची दखल घेतली आहे. ती दखल घेणे हा मोठा सन्मान आहे. माझे गुरू, सहयोगी संशोधक आणि कुटुंबीयांच्या पाठिंब्यामुळेच त्या यशोशिखरापर्यंत पोचू शकलो. गावाचे, जिल्ह्याचे नाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेऊन जाता आले याचा मला विशेष आनंद आहे.’’.FAQsप्र.१: डॉ. प्रसाद लोखंडे यांना कोणत्या यादीत स्थान मिळाले?उ.१: स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाच्या जगातील सर्वोत्तम दोन टक्के वैज्ञानिकांच्या यादीत.प्र.२: डॉ. लोखंडे यांचा प्रवास कसा राहिला?उ.२: गिरणी कामगाराच्या मुलाने प्रतिकूल परिस्थितीत जिद्दीने शिक्षण घेत जागतिक मान मिळविला.प्र.३: या सन्मानाबद्दल काय प्रतिक्रिया आहे?उ.३: महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात त्यांचे कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.