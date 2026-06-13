- सचिन शिंदेकऱ्हाड - एका ऑपरेशन थिएटरबाहेर असहायपणे उभा असलेला नातू... आत मृत्यूशी झुंज देणारी आजी... त्याचवेळी रक्ताच्या एका पिशवीसाठी सुरू असलेली धावपळ... २० वर्षांपूर्वी घेतलेल्या या अनुभवातून त्याच नातवाने अन्य सामान्य रुग्णांना रक्त उपलब्ध व्हावे, यासाठी कऱ्हाडला अद्ययावत रक्तपेढीच उभी केली अन् गेल्या १५ वर्षांत याच रक्तपेढीने लाखभर रुग्णांना जीवनदान दिले..एक डॉक्टर असूनही आजीसाठी एका रक्ताच्या बाटलीसाठी कराव्या लागणाऱ्या धावपळीच्या घटनेने कऱ्हाडच्या डॉ. संदीप यादव यांच्या जीवनाला वेगळी दिशा मिळाली. डॉ. यादव यांना ज्या वेदना झाल्या त्यातून एका रक्ताच्या थेंबाची किंमत तर कळालीच होती. मात्र त्याच घटनेने एका अद्ययावत रक्तपेढीच्या संकल्पनेला मूर्त स्वरूप दिल्याने जिल्ह्यातील सर्वात अद्ययावत रक्तपेढी येथे साकार झाली. या माध्यमातून १५ वर्षांत तब्बल एक लाख रुग्णांना जीवनदान देण्यात त्यांचा हातभार आहे..रक्ताअभावी रुग्णाची तडफड काय असते याची त्यांनी ते स्वतः त्या क्षेत्रास असल्याने माहिती होती. त्यामुळे केवळ हळहळ करण्यापेक्षा ठोस पाऊल उचलण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. त्या तळमळीतून कऱ्हाडला यशवंतराव चव्हाण रक्तपेढी साकार झाली. ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुण्यतिथी दिवशी २५ नोव्हेंबर २०१० अद्ययावत रक्तपेढी सुरू केली. रक्तपेढीच्या पूर्ततेसाठी ध्येयवेड्या डॉ. यादव यांनी स्वतःची जमीन गहाण ठेवली. ७० लाखांहून अधिक कर्ज काढले. त्यातून अत्याधुनिक यंत्रणा उभी करत सुसज्ज रक्तपेढी पूर्णत्वास नेली..अनंत अडचणी आणि आर्थिक ताण सहन करत त्यांनी सिंगल डोनर प्लेटलेटची जिल्ह्यातील पहिली रक्तपेढी कऱ्हाडला उभा केली.तीन जिल्ह्यातील कऱ्हाड, वडूज, दहिवडी, खटावसह ईश्वरपूर, शिराळा, वाळवा, कोकणात चिपळूण, खेड दापोलीपर्यंतच्या भागात या रक्तपेढीने लोकांचे जीव वाचविण्यात योगदान दिले आहे. त्यामुळे ही रक्तपेढी रक्तसंकलन केंद्र नाही, शेकडो कुटुंबांसाठी आशेचा किरण ठरली.रक्तदानासाठी जनजागृती करण्यासाठी सातत्याने शिबिरे, युवकांशी संवाद, सामाजिक संस्थांचे सहकार्य आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराने रक्तदात्यांचे जाळे डॉ. यादव यांनी उभे केले आहे. त्यामुळे कोणत्याही वेळी रक्ताची मदत उपलब्ध होते. रक्तपेढीचा लाखभर जणांना लाभ ही केवळ संख्या नाही, तर त्या कुटुंबांच्या चेहऱ्यावर परतलेले हास्य, वाचलेले संसार आणि नव्याने मिळालेला जीवनाचा श्वास आहे..संजीवन वाटचालडॉ. यादव हे मूळचे कडेपूरचे. मात्र त्यांचे शिक्षण कऱ्हाडला झाले. त्यांनी वैद्यकीय शिक्षण पुण्यात पूर्ण केले. २००७ मध्ये कऱ्हाडला त्यांनी त्यांचा वैद्यकीय प्रवास सुरू केला. मात्र त्याचदरम्यान त्यांच्या आजीच्या उपचारावेळी आलेल्या अनुभवातून त्यांनी शेकडो आजी, आजोबांसाठी आधार बनेल अशी रक्तपेढी उभी करून त्यांना आगळीवेगळी आदरांजलीच दिली.रक्ताअभावी झालेल्या वेदनेतील डॉ. यादव यांची वाटचाल शेकडो जीवांसाठी संजीवनी ठरली आहे. त्यात त्यांना डॉ. संदीप पाटील, डॉ. वैभव चव्हाण, डॉ. वसंत देवकर, डॉ. रणजित यादव, डॉ. विक्रम कदम, डॉ. विजय माने, डॉ. किरण गरुड यांचे सहकार्य लाभले आहे. यासह त्यांना पालिकेनेही जागा उपलब्ध करून दिली. तेही योगदान ते तितकच महत्त्वाचे मानतात..आजीला वेळेत रक्त मिळवण्यासाठी धावपळ केली. मात्र, आयुष्यभराची ती वेदना लक्षात राहणारी ठरली. त्यानंतरच रक्तपेढीचा निर्णय मूर्त स्वरूपात आला. त्यामुळे अनेक रुग्णांना वेळेवर रक्त सहज उपलब्ध होत आहे. तीच भावना लक्षात घेऊन यामध्ये काम करत आहोत.- डॉ. संदीप यादव, संचालक, यशवंतराव चव्हाण रक्तपेढी, कऱ्हाड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.