-किरण गाडेकोंडवे : स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी वय नाही, तर इच्छाशक्ती महत्त्वाची असते, असा कृतिशील संदेश देत कोंडवे (ता. सातारा) येथील उषा रामदास पवार यांनी वयाच्या साठाव्या वर्षी दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण करून समाजापुढे आदर्श निर्माण केला आहे. .Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .त्या सध्या बेबलेवाडी येथे अंगणवाडी मदतनीस म्हणून कार्यरत आहेत. अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडताना शिक्षण अपूर्ण राहिले होते. मात्र, शिक्षणाची ओढ आणि जिद्द कायम मनात होती.उषा पवार यांनी शिक्षणाला वयाची मर्यादा नसते, हे पुन्हा एकदा सिद्ध करून दाखवले आहे. .आयुष्यभर संसार, कुटुंब आणि जबाबदाऱ्या सांभाळताना अपूर्ण राहिलेलं शिक्षण पूर्ण करण्याचं स्वप्न त्यांनी अखेर जिद्दीच्या बळावर साकार केलं. घरातील जबाबदाऱ्या, संसार आणि विविध अडचणींचा सामना करत त्यांनी पुन्हा अभ्यासाला सुरुवात केली, .Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...वेळेची कमतरता आणि वाढतं वय यांचा विचार न करता त्यांनी पुन्हा पुस्तक हातात घेतलं. नियमित अभ्यास, अथक मेहनत आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर त्यांनी दहावीच्या परीक्षेत यश मिळवले. त्यांच्या या यशामुळे परिसरातून त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.