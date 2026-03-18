Satara job Scam: नोकरीचे स्वप्न दाखवून लाखाेंची फसवणूक; सातारा जिल्ह्यातील सात तरुणांची झाली शिकार, जिल्ह्यात उडाली खळबळ!

दुधेबावी: फलटण तालुक्यात सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांची मोठी आर्थिक फसवणूक झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. केंद्र सरकारच्या ''इन्कम टॅक्स'' विभागात ''टॅक्स असिस्टंट'' या पदावर नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून एका सराईत भामट्याने सात तरुणांना ४८ लाख ५० हजारांचा गंडा घातला आहे. याप्रकरणी शुभम संतोष उबाळे (वय २६, मूळ रा. साखरवाडी, ता. फलटण, सध्या रा. बिबवेवाडी, पुणे) या तरुणाने फलटण ग्रामीण पोलिस ठाण्यामध्ये फिर्याद दिली आहे. फसवणूक झालेला तरुण हा पुण्यात खासगी नोकरीनिमित्त असून, तो आणि त्याचे इतर मित्र या सरकारी नोकरीच्या मोठ्या जाळ्यात अडकले गेले..फलटण ग्रामीण पोलिस ठाण्यातून दिलेल्या माहितीनुसार, २०२४ मध्ये शुभम उबाळे याचा मित्र शुभम बाळासाहेब लगड याने त्याला सरकारी नोकरीबाबत माहिती दिली. ''राजकुमार शर्मा (मूळ रा. इंदोर, सध्या रा. शिर्डी, जि. अहिल्यानगर) हा माझ्या ओळखीचा असून, तो इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटमध्ये थेट भरती करत आहे,' असे लगड याने सांगितले. त्यानंतर जुलै २०२४ मध्ये सुरवडी (ता. फलटण) येथील हॉटेल निसर्गसमोर या सर्व तरुणांची राजकुमार शर्मा याच्यासोबत मीटिंग झाली. या वेळी शर्मा याने या तरुणांचा विश्वास संपादन करून प्रत्येकी नऊ लाख रुपये दिल्यास हमखास नोकरी लावण्याची खात्री दिली..शर्मा याच्या गोड बोलण्याला आणि भूलथापांना बळी पडून या तरुणांनी त्याला पैसे देण्याचे मान्य केले. यानंतर ६ सप्टेंबर २०२४ ते ३० एप्रिल २०२५ या कालावधीत फिर्यादी शुभम उबाळे (६ लाख), त्याचा मित्र शुभम लगड (७ लाख ५० हजार), सचिन चाळके (रा. कऱ्हाड, ८ लाख), कुणाल डेरे (रा. वाई, ५ लाख), अर्शद मनेर (रा. साखरवाडी, ६ लाख), शंभूराज साळुंखे (रा. माळशिरस, ७ लाख ५० हजार) आणि मंगेश गावडे (रा. कोल्हापूर, ८ लाख ५० हजार) यांनी मिळून एकूण ४८ लाख ५० हजार रुपयांची रक्कम शर्मा आणि त्याच्या साथीदारांच्या (श्रद्धा पटेल, इलियास खान ऊर्फ सोहेल पठाण) बँक खात्यांवर आणि यूपीआयद्वारे पाठवली..त्यानंतर राजकुमार शर्मा याच्याकडे 'आम्हाला नोकरी कधी लागणार? आमचे जॉईनिंग लेटर कधी येणार?' अशी विचारणा सुरू केली. मात्र, शर्मा याने त्यांना वेळोवेळी केवळ नव्या तारखा आणि मुदत देऊन टाळाटाळ करण्यास सुरुवात केली. बरेच महिने उलटूनही नोकरीचे कोणतेही पत्र न आल्याने आणि शर्मा उडवाउडवीची उत्तरे देऊ लागल्याने फसवणूक झाल्याचे या तरुणांच्या लक्षात आले..फसवणूक झाल्याची खात्री पटल्यानंतर शुभम उबाळेने आपल्या मित्रांसह थेट फलटण ग्रामीण पोलिस ठाणे गाठून घडलेला प्रकार पोलिसांना सांगितला. याप्रकरणी उबाळे यांच्या फिर्यादीवरून राजकुमार शर्मा या भामट्याविरुद्ध फलटण ग्रामीण पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.