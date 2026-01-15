सातारा

Army Success Story:अभिमानास्पद कामगिरी! सर्वसामान्य कुटुंबातील चार युवकांची लष्करी सेवेत भरारी; स्वप्न सत्यात उतरविलं, डाेळ्यात पाणी..

Rural youth Achieve Dream of joining Armed forces: चार युवकांची लष्करी सेवेत भरारी; ग्रामीण भागातील यशाची प्रेरणादायी कथा
Four newly selected army recruits celebrating their success with proud family members.

Four newly selected army recruits celebrating their success with proud family members.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागठाणे : जिद्द अन् कठोर परिश्रमाच्या बळावर सातारा तालुक्यातील निनाम येथील चार युवकांनी लष्करी सेवेचे आपले स्वप्न सत्यात उतरविले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे त्यात दोघा सख्ख्या भावांचा समावेश आहे. या सर्वांच्या यशाचे कौतुक होत आहे.

Loading content, please wait...
Satara
indian army
Youth
Recruitment
Defence ministry
Rural Development
district
Military
Success story

Related Stories

No stories found.