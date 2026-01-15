Army Success Story:अभिमानास्पद कामगिरी! सर्वसामान्य कुटुंबातील चार युवकांची लष्करी सेवेत भरारी; स्वप्न सत्यात उतरविलं, डाेळ्यात पाणी..

नागठाणे : जिद्द अन् कठोर परिश्रमाच्या बळावर सातारा तालुक्यातील निनाम येथील चार युवकांनी लष्करी सेवेचे आपले स्वप्न सत्यात उतरविले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे त्यात दोघा सख्ख्या भावांचा समावेश आहे. या सर्वांच्या यशाचे कौतुक होत आहे..Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.तन्मय अन् आर्यन संतोष जाधव, हर्षद अनिल जाधव, धैर्यशील विनायक साळुंखे ही भारतीय सैन्यदलात निवड झालेल्या युवकांची नावे आहेत. एकाच वेळी चार युवकांना देशसेवेची संधी लाभणे, ही अभिमानास्पद अन् तितकीच अभिनंदनीय गोष्ट मानली जात आहे. त्यातील तन्मय अन् आर्यन हे दोघे सख्खे भाऊ आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे हे चारही युवक सर्वसामान्य कुटुंबातील आहेत..आपल्या शिक्षणाचा प्रवास त्यांनी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेपासून सुरू केला. लष्करी सेवेत दाखल होण्याचे या सर्वांचे स्वप्न होते. त्यासाठी सर्वांनीच मोठी मेहनत घेतली. पहाटे उठून धावणे, शारीरिक मेहनत याला त्यांनी अभ्यासाचीही जोड दिली. गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात सातारा येथे लष्करी भरती झाली. त्यात हे युवक सहभागी झाले होते. या प्रवासात त्यांना कुटुंबीयांचे पाठबळ लाभले. पांडुरंग डंबाळे, निखिल कदम यांचे मार्गदर्शनही मोलाचे ठरले..धक्कादायक! एसटी बसचा पास विसरल्याने महामार्गावरच उतरवलं; पप्पांना फोन करा विनवणी, चिमुकल्याच्या डाेळ्यात पाणी...ग्रामीण भागाचा ठसालष्करी सेवेत निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी काल जाहीर झाली. त्यात निवड झालेले बहुतांश जण हे ग्रामीण भागातील आहेत. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत त्यांनी हे यश संपादन केले आहे. त्यात परिश्रम अन् इच्छाशक्तीचा वाटा महत्त्वाचा ठरला आहे. अगदी छोट्या गावातील, वाडीवस्तीतील युवक लष्करी भरतीत यशस्वी ठरले आहेत. हे यश प्रेरणादायी, कौतुकास्पद मानले जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.