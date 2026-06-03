Satara Accident: उज्ज्वल भविष्याची स्वप्ने अधुरी! दुचाकी अपघातात शिरवळच्या दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू, कॉलेज प्रवेशाची माहिती घेऊन परतताना काळाचा घाला

शिरवळ : सारोळा परिसरात सोमवारी सायंकाळी झालेल्या भीषण दुचाकी अपघातात दोन विद्यार्थ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. अथर्व विजय पाटील (वय १७, रा. शिरवळ, ता. खंडाळा) आणि तुषार दादासाहेब शिंदे (वय १७, रा. नायगाव, ता. खंडाळा) अशी अपघातात ठार झालेल्या विद्यार्थ्यांची नावे आहेत..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.मिळालेल्या माहितीनुसार, पुढील शिक्षणासाठी कॉलेजमध्ये प्रवेशासाठीची माहिती घेऊन दोघेही सोमवारी सायंकाळी शिरवळकडे परतत असताना हा अपघात झाला. अवघ्या तीन दिवसांपूर्वी नवीन घेतलेल्या चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर (एमएच १२ झेड आर ५२३८) वरून ते सातारा बाजूकडे येत असताना, मागून येणाऱ्या अज्ञात भरधाव वाहनाने त्यांच्या दुचाकीस जोरदार ठोकर दिली. .त्यामुळे ते दुचाकीसह फरपटत जाऊन रस्ता दुभाजकाच्या खड्ड्यात पडले. यामध्ये तुषारचा जागीच मृत्यू झाला, तर अथर्व गंभीर जखमी झाला होता. त्यास शिरवळ येथील खासगी रुग्णालयात उपचारास दाखल केले असताना, उपचारादरम्यान त्याचाही मृत्यू झाला. या दुर्दैवी घटनेमुळे शिरवळ व नायगाव परिसरात शोककळा पसरली असून हळहळ व्यक्त केली जात आहे..अपघातानंतर संबंधित वाहनचालकाने जखमींना मदत न करता घटनास्थळावरून पलायन केल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. तुषार शिंदे याचे मामा राजेंद्र गोविंद नेवसे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून राजगड पोलिस ठाण्यात अज्ञात वाहनावरील अज्ञात चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेचा पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक राठोड करीत आहेत. अपघात घडवून पसार झालेल्या वाहनाचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज आणि अन्य तांत्रिक पुराव्यांची तपासणी सुरू केली आहे..Ujani Temple: उजनीतील प्राचीन स्थापत्यकलेचा वारसा पुन्हा उजेडात; पाणी साठा घटल्याने पळसनाथ मंदिराचे दर्शन, पाच दशकांनंतरही सुस्थितीत.तपासाची चक्रे वेगानेया दुर्दैवी अपघातामुळे नायगाव, शिरवळ आणि परिसरात शोककळा पसरली आहे. अवघ्या १७ वर्षांच्या दोन विद्यार्थ्यांचा झालेला मृत्यू सर्वत्र हळहळ व्यक्त करणारा ठरला असून, त्यांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला. फरारी वाहनचालकाचा शोध घेण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर असून, त्यासाठी तपासाची चक्रे वेगाने फिरू लागली आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.