सातारा

Satara Accident: उज्ज्वल भविष्याची स्वप्ने अधुरी! दुचाकी अपघातात शिरवळच्या दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू, कॉलेज प्रवेशाची माहिती घेऊन परतताना काळाचा घाला

College Admission inquiry Ends in Tragedy: कॉलेज प्रवेशाची स्वप्ने घेऊन परतणाऱ्या अथर्व पाटील व तुषार शिंदे यांचा भरधाव अज्ञात वाहनाच्या धडकेत जागीच आणि उपचारादरम्यान मृत्यू; शिरवळ-नायगाव परिसरात शोककळा
Two 17-Year-Old Students Die in Hit-and-Run Accident Near Shirwal

Two 17-Year-Old Students Die in Hit-and-Run Accident Near Shirwal

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सकाळ वृत्तसेवा
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शिरवळ : सारोळा परिसरात सोमवारी सायंकाळी झालेल्या भीषण दुचाकी अपघातात दोन विद्यार्थ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. अथर्व विजय पाटील (वय १७, रा. शिरवळ, ता. खंडाळा) आणि तुषार दादासाहेब शिंदे (वय १७, रा. नायगाव, ता. खंडाळा) अशी अपघातात ठार झालेल्‍या विद्यार्थ्यांची नावे आहेत.

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