Police Success Story: खाकीचे स्वप्न साकार झाले... पण वर्दीतील लेकरांना पाहायला वडील नव्हते; साताऱ्यातील जिद्दी तरुणांची यशोगाथा..

सातारा: प्रतिकूलतेचा सामना करत यशस्वी कामगिरीचे स्वप्न सत्यात उतरवण्याची जिद्द बाळगणाऱ्या जिल्ह्यातील अनेक मुलांनी सध्या पोलिस दलातील भरतीत आपली चमक दाखवली आहे. त्याबद्दल त्यांचे त्यांच्या कुटुंबीयांसह, मित्र परिवारातून तसेच ग्रामस्थांकडून अभिनंदन होत आहे. .Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.कास : घरी अठराविश्व दारिद्र्य असलेल्या एकीवमुरा (ता. जावळी) या छोट्याशा खेडेगावातील गौरी बजरंग गोरे (वय २२) या युवतीने अनेक संकटांवर मात करत मुंबई पोलिस दलात निवड होण्यापर्यंत मजल मारली आहे. गौरी ही पोलिस दलात दाखल होणारी गावातील पहिली महिला ठरली आहे. माथाडी कामगार असलेल्या व अक्षरगंध नसलेल्या वडिलांच्या या जिद्दी लेकीने अभ्यासाच्या सोयीसुविधांचा अभाव, घरच्या बिकट परिस्थितीला प्रेरणा मानून पोलिस भरतीचे स्वप्न अखेर कवेत घेतले. तिचे प्राथमिक शिक्षण एकीव येथे झाले असून, तिने नसरापूर येथील शंकरराव भेलके महाविद्यालयात पुढील शिक्षण पूर्ण केले..कोमलची भरारीपाचगणी : परिस्थिती कितीही प्रतिकूल असली, तरी मनाशी निश्चय आणि कष्ट करण्याची तयारी असेल, तर यशाचे शिखर गाठता येते, हे पाचगणीच्या सर्वसामान्य कुटुंबातील कन्येने सिद्ध करून दाखवले आहे. येथील श्री घाटजाई विद्यामंदिर (पालिका शाळा क्रमांक दोन) आणि महात्मा फुले विद्यामंदिरची माजी विद्यार्थिनी कोमल आत्माराम गायकवाड हिची मुंबई पोलिस दलात पोलिस शिपाई पदावर निवड झाली आहे..लहानपणीच वडिलांचे छत्र हरपलेल्या कोमलचा प्रवास अजिबात सोपा नव्हता. कोमलच्या आईने पदर खोचून मिळेल ते काम केले, अतोनात काबाडकष्ट केले; पण मुलीच्या शिक्षणात आणि स्वप्नांमध्ये कधीही अंतर पडू दिले नाही. आईने दिलेल्या याच संस्कारांच्या आणि आत्मविश्वासाच्या बळावर कोमलने खाकी वर्दीचे स्वप्न उराशी बाळगले, ते सत्यात उतरले. याबद्दल तिचे अभिनंदन होत आहे..आदेशचे यशदुधेबावी : लहानपणीच वडिलांचे छत्र हरवल्यानंतर आई वैशाली तानाजी साळुंखे यांनी मोलमजुरी करून आपल्या मुलाला मोठे केले. आईच्या अथक कष्टाचे चीज करत नाईकबोमवाडी (ता. फलटण) येथील आदेश तानाजी साळुंखे याची नुकत्याच जाहीर झालेल्या निकालात नवी मुंबई पोलिस दलात पोलिस शिपाई पदावर निवड झाली आहे. सोनवडी खुर्द (ता. फलटण) येथील कोलवडकर ॲकॅडमीमध्ये शारीरिक चाचणी, लेखी परीक्षा आणि सातत्यपूर्ण सरावाच्या बळावर त्याने हे यश मिळवले..अक्षय, मेघापाठोपाठ कुणालही यशस्वीकेळघर : अंगणवाडी सेविका असलेल्या संगीता आणि शेती करणारे सुरेश शंकर धनावडे या माता-पित्याच्या कष्टाची जाण ठेवत, २०२५ मध्ये मुंबईत पोलिस दलात भरती झालेल्या कन्या मेघाच्या पावलावर पाऊल ठेवत तिचा पाठचा भाऊ कुणाल यानेही पोलिस दलाच्या भरतीत आपली चमक दाखवत यश मिळवले, तर दोघांचा थोरला भाऊ अक्षय याची डिसेंबर २०२४ मध्ये मंत्रालयात नियुक्ती झाली आहे. कुणालला सलग तीन वेळा पोलिस भरतीत किरकोळ गुणांमुळे अपयश आले होते; पण या अपयशावर त्याने यावेळेस मात करून यश मिळवले आहे. कोणत्याही वशिल्याशिवाय केवळ जिद्द आणि कष्टाच्या जोरावर धनावडे कुटुंबातील मुलांनी मिळवलेल्या या यशाबद्दल संपूर्ण कुटुंबाचे परिसरात अभिनंदन होत आहे. धनावडे कुटुंबाच्या या दुर्मीळ तिहेरी यशामुळे जावळी तालुक्यातील केळघर गावाला नवी ओळख मिळाली आहे...पण वर्दी पाहायला वडील नव्हतेकोमलच्या कामगिरीने सिद्धार्थनगरसह पाचगणीत जल्लोष असताना, कोमलच्या डोळ्यांत मात्र वेगळीच आर्द्रता होती. स्वतःच्या जिद्दीने आणि आईच्या पाठबळाने खाकी वर्दीचे स्वप्न तर पूर्ण झाले, संपूर्ण गावाने डोक्यावर घेतले; पण आपली ही झेप पाहायला, पाठीवर कौतुकाची थाप टाकायला वडील हयात नाहीत, हे असह्य दुःख कोमलच्या डोळ्यात स्पष्टपणे पाहायला मिळाले.