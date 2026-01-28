कऱ्हाड : पाचुपतेवाडी-तुळसण ‘ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट’ नावाने गुप्तचर संचालनालयाच्या खात्याने टाकलेल्या छाप्यात सुमारे ५५ कोटींचे ड्रग्ज जप्त केले. पोल्ट्रीच्या नावाखाली सुरू असलेल्या ड्रग्ज उत्पादन करणारा फिरता कारखाना डीआरआयने स्थानिक पोलिसांच्या सहकार्याने उद्ध्वस्त केला. डीआरआय विभागाने पत्रकाद्वारे त्याबाबतची माहिती दिली. या छाप्यात द्रव्य व पावडर स्वरूपात ड्रग्ज जप्त करण्यात आले. द्रव्य व पावडर असे २१ किलो ९१२ ग्रॅम एमडी म्हणजे मेफेड्रोन जप्त केले असून, त्याची सुमारे ५५ कोटी किंमत होत असल्याचे संबंधित विभागाने स्पष्ट केले. .पर्यटकांसाठी आनंदाची बातमी! आशिया खंडातील सर्वात मोठा स्कायवॉक डेकचे काम पूर्ण; विदर्भाच्या नंदनवनात दऱ्या-खोऱ्यांचा लाइव्ह अनुभव घेता येणार...डीआरआय विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, कारवाईत जप्त झालेल्यात ११ किलो ८४८ ग्रॅमचे द्रव स्वरूपातील एमडी, नऊ किलो ३२६ ग्रॅम अर्धद्रव स्वरूपातील एमडी व ७३८ ग्रॅमची एमडी पावडर जप्त केली आहे. त्यासह ७१ किलोचा ड्रग्ज तयार करण्याचा कच्चा मालही जप्त केला आहे. त्यातील सुमारे १५ किलो तयार एनडीपीएस पदार्थ करण्यासाठी आहे. जप्त केलेल्या सगळ्या मुद्देमालाची सध्याच्या बाजार भावाप्रमाणे सुमारे ५५ कोटींच्या आसपास आहे, असेही डीआरआयच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. .महसूल गुप्तचर संचालनालयाला गुप्त माहिती मिळाली. त्यानुसार त्या खात्याने कारवाईला ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट असे सांकेतिक नाव दिले. त्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने ऑपरेशन सुरू केले. दुर्गम डोंगराळ भागात गुप्त मोबाईल मेफेड्रोन उत्पादन प्रयोगशाळा उद्ध्वस्त केली. ती अवैध प्रयोगशाळा वारंवार ठिकाणे बदलून सुरू होती. यादरम्यान, पोल्ट्री फार्मच्या नावाखाली कार्यरत असलेल्या छुप्या उत्पादन युनिटची ओळख पटली. .डीआरआयने सुरू केलेल्या सामाईक कारवाईत मेफेड्रोन (एनडीपीएस पदार्थ) तयार करण्यास सक्षम असलेल्या उपकरणांनी सुसज्ज असलेली तात्पुरती, फिरती आणि पूर्णतः कार्यरत असलेली गुप्त प्रयोगशाळा उघडकीस आली. कारवाईत डीआरआयने तीन जणांना अटक केली. त्यात उत्पादनात गुंतलेला स्वयंपाकी, वित्तपुरवठा करणारा-कन्साइनर आणि पोल्ट्री फार्मच्या मालकांचा समावेश आहे. तयार झालेल्या एनडीपीएस प्रतिबंधित वस्तूची पहिली तुकडी पोल्ट्री फार्म मालकाच्या निवासस्थानी सुरक्षित ठेवण्यासाठी लपवून ठेवली होती. तीही त्यांनी जप्त केली..पाळत ठेवून...सार्वजनिक आरोग्य, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि आर्थिक स्थिरतेला गंभीर धोका निर्माण करणाऱ्या संघटित ड्रग्ज तस्करी नेटवर्क उद्ध्वस्त करून राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण करण्यात डीआरआयची महत्त्वाची भूमिका असते. याही कारवाईसाठी त्यांचा अनेक दिवसांपासून अभ्यास सुरू होता. कालही प्रत्यक्षात पथक येथे आल्यानंतर ७२ तासांनी पाळत ठेवून त्यांनी छापा टाकला. त्या छाप्यामुळे त्यांची भूमिकाही स्पष्ट झाली. छाप्यात २१ किलो ९१२ ग्रॅमचे मेफेड्रोन जप्त केल्याचेही अधिकाऱ्यांनी पत्रकात नमूद केले आहे..Pune News: ४५ मिनिटांचा प्रवास आता ७ मिनिटांत! खंबाटकीच्या बोगद्याने प्रवासाला गती; जूनपासून वाहतूक सुरू होणार...रात्री दुसरी कारवाईपाचुपतेवाडीनंतर दुसरी कारवाई झाली. त्या कारवाईत डीआरआयच्या अधिकाऱ्यांनी घनदाट जंगलाच्या परिसरात असलेल्या जुन्या जकात टोल नाक्याजवळ रात्री उशिरा सापळा रचला. त्यात उत्पादन गोळा करण्यासाठी जाणाऱ्या दोघांना अटक केली. अटक केलेल्या पाच व्यक्तींपैकी चार जण पोलिस रेकॉरडवरील गुन्हेगार आहेत. ज्यांना यापूर्वी एनडीपीएस कायद्यांतर्गत अटक झाली आहे. त्यांच्यावर मकोकासारख्या गंभीर कायद्यांतर्गत खटला चालवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.