चक्क..दारु पिऊन शिक्षक शाळेत; कऱ्हाड तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार, पालकांच्या अनेकवेळा तक्रारी अन् काय घडलं?

सातारा : वराडे (ता. कऱ्हाड) येथील जिल्हा परिषद शाळेत मद्यपान करून शिस्तभंग केल्याच्या कारणावरून एका शिक्षकाला मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांनी निलंबित केले आहे, तसेच जबाबदारीत कुचराई केल्याप्रकरणी त्याच शाळेच्या मुख्याध्यापकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. वराडे जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकाने मद्यपान करून शाळेत येत असल्याच्या पालकांच्या तक्रारी होत्या. काही दिवसांपूर्वी ते मद्यपान केलेल्या अवस्थेत शाळेत आढळून आल्याची पालकांनी तक्रार केली. याबाबत गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी चौकशी करून जिल्हा परिषद शिक्षण विभागास अहवाल सादर केला होता. यामध्ये कर्तव्यावर असताना मद्यपान करून जिल्हा परिषद वर्तणूक नियम १९६७ मधील नियम (३) सचोटी व कर्तव्य परायणतेचा भंग केल्याने नागराजन यांनी त्यांना जिल्हा परिषद सेवेतून निलंबित केले आहे. निलंबन कालावधीत त्यांचे मुख्यालय फलटण पंचायत समिती असणार आहे. दरम्यान, संबंधित शिक्षक कर्तव्यावर मद्यपान करून येत असतानाही मुख्याध्यापकांनी त्याबाबतचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयास सादर केला नाही. त्यांचे हे वर्तन जबाबदारीत कुचराई करणारे असून, ते शिस्तभंगास पात्र असल्याने, नागराजन यांनी मुख्याध्यापकांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. दहा दिवसांत खुलासा सादर करावा. खुलासा वेळेत अथवा समाधानकारक न आल्यास प्रस्तावित कारवाई करण्यात येईल, असेही आदेशात म्हटले आहे.