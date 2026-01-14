सातारा

चक्क..दारु पिऊन शिक्षक शाळेत; कऱ्हाड तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार, पालकांच्या अनेकवेळा तक्रारी अन् काय घडलं?

Parents Complaint Against teacher in Karad School: शाळेत मद्यपान करणाऱ्या शिक्षकाचे निलंबन; मुख्याध्यापकांना कारणे दाखवा नोटीस
Education System Under Scanner as Drunk Teacher Incident Surfaces in Karad

Education System Under Scanner as Drunk Teacher Incident Surfaces in Karad

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सातारा : वराडे (ता. कऱ्हाड) येथील जिल्हा परिषद शाळेत मद्यपान करून शिस्तभंग केल्याच्या कारणावरून एका शिक्षकाला मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांनी निलंबित केले आहे, तसेच जबाबदारीत कुचराई केल्याप्रकरणी त्याच शाळेच्या मुख्याध्यापकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

Loading content, please wait...
Satara
karad
village
education
teacher
Complaint
Parents
district
Drunkard news
government school
controversy

Related Stories

No stories found.