Karad politics:'दुबार मतदारांवरून भाजप- काँग्रेस आमनेसामने'; कऱ्हाडमध्ये राजकीय वातावरण ढवळले; नावे वाढवली कोणी हाच प्रश्न ऐरणीवर

-हेमंत पवारकऱ्हाड: बोगस, दुबार मतदान नोंदणीच्या विषयाने तालुक्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. त्यावरून भाजप आणि कॉँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांकडून आरोप- प्रत्यारोपाच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. भाजप आणि कॉँग्रेसकडूनही मतदार यादीतील दुबार नावांचा आरोप केला जात असल्याने नेमकी ही दुबार नावे वाढवली तरी कोणी? हा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आला आहे. मात्र, ज्यांच्याबाबत दुबार मतदारांचा आरोप केला जात आहे ते मात्र या सर्वांपासून नामानिराळेच राहिले आहेत. संबंधितावर प्रशासनाकडून काय कार्यवाही करण्यात येणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..कऱ्हाड तालुक्यात विधानसभेला बोगस मतदान झाल्याचा मुद्दा कापील ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य गणेश पवार यांनी मांडला. त्यांनी त्यासंदर्भात मतदारयादीत दुबार नावे असल्याचे पुरावेही माध्यमांसमोर दाखवले. त्याचरदम्यान कॉँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनीही बोगस मतदानाचा मुद्दा उचलून धरला. त्यामुळे श्री. पवार यांच्या मागणीला धार आली. बोगस, दुबार मतदानाची आणि मतदारांच्या वाढलेल्या संख्येचीच चर्चा गावोगावी सुरू झाली..श्री. पवार यांनी त्यांच्या कापील गावातील नऊ जणांवर कारवाई करून गुन्हे दाखल करावे, या मागणीसाठी नऊ दिवसांपासून उपोषण सुरू केले होते. एकीकडे हे सुरू असतानाच भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषद घेऊन माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे स्वीय सहायक यांचेच नाव मतदार यादीत दुबार असून, त्यांनी दोनवेळा मतदान केल्याचा आरोपही केला. त्यामुळे सारे वातावरण ढवळून निघाले. त्यानंतर कॉँग्रेसच्या नेत्यांनी श्री. पवार यांच्या उपोषणाला पाठिंबा देऊन तत्कालीन निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन दुबार, बोगस मतदारांवर कारवाई करण्याची मागणी केली..त्याचबरोबर त्यांनी दुबार मतदारांची संख्या हजारांत असल्याचाही आरोप करत निवडणूक यंत्रणेलाच आव्हान दिले. त्यानंतर काल भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या कुटुंबातील आणि निकटवर्तीयांचीच दोन- तीन ठिकाणच्या मतदारयादीत नावे असल्याचा आरोप करून त्याप्रकरणी कारवाईची मागणी केली. त्यानंतर लगेचच कॉँग्रेसच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भाजपने केलेले आरोप म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा अशीच स्थिती असून, मतचोरीचा घोटाळा झाकण्यासाठीच हा आरोप केला आहे. तसे असेल तर त्यांनी पुरावे सादर करावे, असे आव्हान भाजपला दिले आहे. त्यामुळे दुबार नावे नेमकी कोणी वाढवली, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे आता संबंधितावर प्रशासनाकडून काय कार्यवाही करण्यात येणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..पोलिसांच्या भूमिकेकडे लक्षमतदार यादीत दुबार नावे असणे गुन्हा आहे, त्याचबरोबर दोनदा मतदान करणेही गुन्हा आहे. त्यासंदर्भात निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयात निवेदने देऊन दुबार नावे असणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. निवडणूक विभागाकडून संबंधित दुबार नावे असतील तर सुनावणी घेऊन ती नावे वगळण्यात येतील. मात्र, संबंधितावर गुन्हे हे तक्रारदार यांनी दाखल करावे, असे संबंधितांना सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आता पोलिसांत जर तक्रार गेली तर पोलिस काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे..न्यायालयात जावे लागणारकऱ्हाड तालुक्यात दुबार, बोगस मतदानावरून जोरदार घमासाण सुरू आहे. दुबार नावे मतदार यादीतून वगळण्यासाठी संबंधितांची सुनावणी घेऊन त्यांचे पुरावे पाहून संबंधितांची नावे जर दुबार असतील, तर ती वगळण्यात येतील असे निवडणूक विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. दरम्यान दोन वेळा मतदान झाले आहे, की नाही याची खातरजमा करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने मतदानापूर्वी ज्या वहीत मतदाराची सही करायची असते ती वही जिल्हाधिकारी यांच्या कस्टडीमध्ये असते. ती कोणालाही मागणी करून मिळत नाही. त्यामुळे ज्यांची बोगस मतदानाची तक्रार आहे त्यांना आता न्यायालयातच धाव घ्यावी लागणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर संबंधितही मिळाल्यानंतर त्यावरून दोन वेळा मतदान झाले आहे, की नाही याची खातरजमा करता येणार असल्याचेच सध्या प्रशासनाकडून उत्तर मिळत आहे..Satara News:'साताऱ्याचे मराठा बांधवही जरांगेंसाठी मुंबईत जाणार'; आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, समन्वयकांची तयारी...राहुल गांधींच्या आरोपाला भाजपची पुष्टी?मतदार यादीतील दुबार नावांवर आणि निवडणूक प्रक्रियेवर कॉँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते राहुल गांधी हे सातत्याने आरोप करत आहेत. त्याचबरोबर कॉँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांकडूनही संबंधितावर कारवाईचीही मागणी सातत्याने केली जात आहे. त्यातच कऱ्हाड भाजपने माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कुटुंबातील आणि निकटवर्तीयांचीच मतदार यादीत दोन-तीन वेळा नाव असल्याचा आरोप पत्रकार परिषद घेऊन केला आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांनी दुबार मतदारासंदर्भात केलेल्या आरोप कऱ्हाड भाजपला मान्य आहेत की काय? याचीच सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे.