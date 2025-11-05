Karad News : कऱ्हाडला १९९८, तर मलकापूरला ५५५ दुबार मतदार; त्यांच्याबाबत निवडणुक आयोगाने घेतला हा निर्णय

कऱ्हाड - कऱ्हाड शहरामध्ये ए़कूण मतदारसंख्या ६९ हजार ८३६ असून मलकापूर शहरामध्ये एकूण मतदार संख्या २५ हजार १७४ आहे. कऱ्हाडमध्ये दुबार मतदारांची संख्या १९९८ असुन मलकापूरमध्ये ५५५ दुबार मतदार आहेत. त्या नावांची मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्याकडुन छाननी करुन एक अर्ज भरुन घेतला जाईल..जे तो अर्ज भरणार नाहीत त्यांचे मतदानादिवशी प्रतिज्ञापन भरुन घेतला जाईल मगच त्यांना मतदान करता येईल अशी माहिती कऱ्हाडचे निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी अतुल म्हेत्रे, मलकापुरच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार कल्पना ढवळे यांनी दिली.कऱ्हाड व मलकापुर नगरपालिका निवडणूकीच्या पार्श्वभुमीवर प्रशासकीय इमारतीत आयोजीत पत्रकार परिषदेत माहिती देण्यात आली. कऱ्हाडचे सहाय्यक निवडणूक अधिक़ारी तथा मुख्याधिकारी प्रशांत व्हटकर, मलकापूरचे सहाय्यक निवडणूक अधिक़ारी तथा मुख्याधिकारी कपिल जगताप, निवडणुक नायब तहसीलदार हेमंत बेसके, युवराज पाटील आदी उपस्थित होते..प्रांताधिकारी श्री. म्हेत्रे व तहसलीदार श्रीमती ढवळे म्हणाल्या, कऱ्हाड शहरातील १५ प्रभागातुन नगराध्यक्षांसह ३१ नगरसेवक निवडून द्यायचे आहेत तर मलकापूरमध्ये ११ प्रभागांसाठी २२ नगरसेवक निवडून द्यावयाचे आहेत. कराडमध्ये एकूण ७४ मतदान केंद्रे आहेत. तर मलकापूरमध्ये ३३ मतदान केंद्रे आहेत. यावर निवडणूक यंत्रणेकडुन व्हीडीओ सर्व्हायलींगनुसार वॉच राहणार आहे..कऱ्हाडच्या ७४ मतदान केंद्रावर पोलिस बंदोबस्तासह आवश्यक ते मतदान अधिकरी व अन्य सहाय्यक अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर भरारी पथके, व्हिडीओ पाहणी पथक, व्हिडीओ सर्वेक्षण पथक, स्थिर सर्वेक्षण पथकांची नियुक्ती करण्यात येत आहेत.मतदान केंद्रावर मतदारांसाठी सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. कऱ्हाड पालिकेची मतमोजणी यशवंतराव चव्हाण बहुउद्देशीर सभागृह कऱ्हाड येथे तर मलकापूर नगरपालिकेची मतमोजणी यशवंतराव चव्हाण सभागृह, (दैत्य निवारणी मंदिराशेजारी) येथे होणार आहे..दुबार मतदारावर राहणार वॉचकऱ्हाड आणि मलकापुर पालिकेसाठी निवडणुक आयोगाने अंतीम केलेल्या मतदार यादीत दुबार असणाऱ्या नावांच्या पुढे दोनवेळा स्टारचे चिन्ह आले आहे. त्यामुळे दुबार मतदारांवर वॉच ठेवण्यात येणार आहे. कोणाचेही दुबार मतदान होणार नाही याची दक्षता घेतली जाणार आहे असेही निवडणुक निर्णय अधिकारी यांनी सांगीतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.