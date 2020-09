कऱ्हाड आरटीओ कार्यालयात ई-चलन प्रणालीद्वारे दंडात्मक कारवाई

कऱ्हाड (जि. सातारा) : येथील आरटीओ कार्यालयाकडून ई-चलन प्रणालीद्वारे वाहनांना दंडाची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता वाहनमालक व चालक यांच्या मोबाईलवर ई-चलनद्वारे होणाऱ्या दंडाच्या रकमेचा एसएमएस त्वरित मिळणार आहे. केंद्र शासनाच्या सर्व योजना व सुविधा ऑनलाइन पद्धतीने देण्याच्या धोरणास अनुसरून येथील आरटीओ कार्यालयाकडून ई-चलन योजनेचा प्रारंभ करण्यात आला आहे. मोटार वाहन विभागाकडून रस्त्यावर वाहन तपासणी करताना मोटार वाहन कायद्याचे पालन न करणाऱ्या वाहनांना या प्रणालीचा वापर करून ई-चलन जारी करण्यात येणार आहे. ई-चलन मशिनवर दोषी किंवा अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची पूर्ण माहिती ऑनलाइन पद्धतीने अपलोड करून वाहनमालक व चालक यांच्या मोबाईलवरती ई-चलनद्वारे होणाऱ्या दंडाच्या रकमेचा एसएमएस त्वरित मिळणार आहे. ऐन कोरोनात रेशनवर धान्यटंचाई; एपीएलचे धान्य केले बंद! ई-चलनाद्वारे वाहनधारकांना मोटार वाहन कायद्याप्रमाणे होणाऱ्या विविध दंडाचे शुल्क तत्काळ क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बॅंकिंग अन्वये जमा करणे शक्‍य होणार आहे. त्यामुळे वाहनधारकांच्या वेळेची बचत होणार असून, कामकाजाचा निपटारा करण्यासाठी वाहनधारकांना कार्यालयामध्ये हेलपाटे घालण्याची गरज राहणार नाही. वाहन तपासणी प्राधिकाऱ्यांनाही ई-चलन पद्धतीमध्ये ऑनलाइन स्वरूपात प्रतिवेदन कमी वेळेत जारी करणे, ऑनलाइन पद्धतीने मोटार वाहन कायद्यातील विहित तरतुदीमध्ये वेगवेगळ्या कलमांकरिता निर्धारित शुल्क, दंडाचे विवरण एका क्‍लिकवरती उपलब्ध होणार असल्याने कामकाजात अधिक सुसूत्रता येणार आहे, अशी माहिती आरटीओ कार्यालयाकडून देण्यात आली. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

