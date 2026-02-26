सातारा

Satara News: पाचगणीत ‘ईडी’ची कारवाई! मनी लाँडरिंगप्रकरणी जुनैद मेमन यांच्या तीन मिळकती ताब्यात; गुप्तता अन् माहिती देण्यास टाळाटाळ!

पाचगणी : पर्यटननगरी पाचगणी येथे अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) धडक कारवाई करत, जुनैद इक्बाल मेमन यांच्या प्लॉट क्रमांक २२३ वरील ऐतिहासिक ‘बरुचा बंगला’ मधील दोन-तृतीयांश अविभाजित हिस्स्यासह तीन ठिकाणची मिळकत सील केली आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, २००२ अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली असून, बंगल्यावर नोटीस चिटकविण्यात आली आहे. त्या नोटिशीतील तपशीलानुसार ही माहिती स्पष्ट होत आहे.

