Satara News: पाचगणीत ‘ईडी’ची कारवाई! मनी लाँडरिंगप्रकरणी जुनैद मेमन यांच्या तीन मिळकती ताब्यात; गुप्तता अन् माहिती देण्यास टाळाटाळ!

पाचगणी : पर्यटननगरी पाचगणी येथे अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) धडक कारवाई करत, जुनैद इक्बाल मेमन यांच्या प्लॉट क्रमांक २२३ वरील ऐतिहासिक ‘बरुचा बंगला’ मधील दोन-तृतीयांश अविभाजित हिस्स्यासह तीन ठिकाणची मिळकत सील केली आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, २००२ अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली असून, बंगल्यावर नोटीस चिटकविण्यात आली आहे. त्या नोटिशीतील तपशीलानुसार ही माहिती स्पष्ट होत आहे..Satara News: यशवंत बँक गैरव्यवहारप्रकरणी शेखर चरेगावकरला अटक; दोन मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी, सातारा जिल्ह्यात उडाली खळबळ! .दरम्यान, या कारवाईबाबत स्थानिक पोलिस प्रशासनाला पूर्ण माहिती नसल्याने आणि ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी गुप्तता पाळल्याने परिसरात काही काळ संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, ईडीच्या मुंबई विभागीय कार्यालयाने या प्रकरणाचा तपास करत ही मालमत्ता जप्त केली आहे. उपसंचालक अमिताभ मिश्रा यांनी या मालमत्तेचा प्रत्यक्ष ताबा घेतल्याचे अधिकृत नोटीसद्वारे स्पष्ट केले आहे..२० ऑक्टोबर २०२०मध्ये मालमत्तेवर तात्पुरता जप्ती आदेश जारी करण्यात आला होता. त्यानंतर १५ एप्रिल २०२१ला नवी दिल्ली येथील निर्णायक प्राधिकरणाने या जप्तीवर शिक्कामोर्तब केले आणि आज फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रत्यक्ष कारवाई करत बंगल्याचा हिस्सा, जमीन, प्रवेशमार्ग आणि संबंधित सर्व सुविधा ताब्यात घेण्यात आल्या..जुनैद मेमन कनेक्शन आणि संभ्रमही कारवाई जुनैद इक्बाल मेमन यांच्याशी संबंधित कागदपत्रांच्या आधारे करण्यात आली आहे. संशयित आर्थिक गैरव्यवहार आणि निधीच्या संशयास्पद हालचालींमुळे ही चौकशी सुरू आहे. दरम्यान, ही कारवाई सुरू असताना स्थानिक स्तरावर मात्र माहितीचा अभाव दिसून आला. पोलिस प्रशासनाकडे या प्रक्रियेबाबत पुरेशी अधिकृत माहिती नव्हती, तसेच ईडीच्या पथकानेही सुरुवातीला मौन पाळल्याने ही कारवाई नेमकी कोणाची, याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू होत्या. मात्र, मालमत्तेवर लावण्यात आलेल्या अधिकृत नोटीसमुळे ईडीच्या कारवाईवर शिक्कामोर्तब झाले आहे..मालमत्ता हस्तांतरणास मनाई करण्यात आली असून, जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तेवर आता कोणतीही विक्री, भाडेकरार किंवा नवीन हक्क निर्माण करता येणार नाहीत. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ही मालमत्ता पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या ताब्यात राहणार असून, अंतिम निर्णय न्यायालयाच्या आदेशानुसारच घेतला जाईल..Pune News: वाहने राज्यातच, फिटनेस परराज्याचा; आरटीओ अधिकारी-दलालांचे संगनमत, कागदोपत्री तपासणीमुळे सुरक्षा धोक्यात!.कारवाईबाबत कमालीची गुप्तताही कारवाई पाचगणी या पर्यटन स्थळावर होत असताना ईडी अधिकाऱ्यांनी कमालीची गुप्तता पाळली होती. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना माहिती मिळण्यास मोठी अडचण निर्माण झाली होती; परंतु संबंधित ईडी यंत्रणेचे उपसचिव अमिताभ मिश्रा या अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेण्याकरिता संपर्क साधला असता अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.